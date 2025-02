IEG, torna a Rimini il MIR 2025: focus sull'innovazione nella comunicazione aziendale

IEG, il MIR 2025 torna a Rimini dal 23 al 25 marzo: un appuntamento per scoprire le ultime novità su integrazione multimediale e comunicazione

Torna dal 23 al 25 marzo al Polo Fieristico di Rimini il MIR – Multimedia Integration Expo, l’evento di riferimento per il settore audiovisivo e dell’integrazione multimediale. Organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), il MIR 2025 si conferma un’occasione imperdibile per professionisti e aziende che desiderano scoprire le più recenti innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento.

Tra le novità più attese dell’edizione 2025 spicca il Corporate Communication Pavilion, un’intera area espositiva dedicata alle tecnologie multimediali per gli ambienti di lavoro moderni, il lavoro ibrido e lo smart working. Realizzato in collaborazione con SIEC – Systems Integration Experience Community, questo nuovo spazio offrirà un’esperienza immersiva e interattiva, permettendo ai visitatori di testare le soluzioni più avanzate per la comunicazione aziendale.

Il Corporate Communication Pavilion, situato nel Padiglione A4, ospiterà le principali aziende del settore, tra cui Barco, Cisco, Essedi, Lenovo, LG Electronics Italia, Philips e Samsung. I visitatori potranno esplorare display e ledwall all-in-one per sale riunioni, sistemi BYOM (Bring Your Own Meeting) e piattaforme integrate per videoconferenze, tutte pienamente operative e pronte per test e dimostrazioni in tempo reale.

Oltre all’area espositiva, il Corporate Communication Pavilion sarà anche il cuore pulsante di un programma di incontri e dibattiti dedicati alle ultime tendenze della comunicazione e della tecnologia per il mondo del lavoro. Due tavole rotonde di grande rilievo arricchiranno l’evento. La prima, intitolata “Digital Signage e Visual Communication: strategie e soluzioni dai giganti del settore”, proporrà un’analisi approfondita sulle evoluzioni della comunicazione visiva con il contributo dei principali attori del mercato. La seconda, “Lavoro connesso: collaborazione, edifici intelligenti e AI per il futuro degli uffici”, affronterà il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nella trasformazione degli spazi di lavoro. A completare l’offerta, le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare le loro soluzioni innovative in una serie di interventi previsti per le giornate di lunedì 24 e martedì 25 marzo.

MIR 2025 offrirà anche un’importante occasione di aggiornamento professionale grazie a workshop accreditati per periti, geometri e architetti. In collaborazione con SOIEL e Infoprogetto, due eventi formativi approfondiranno l’interazione tra tecnologia e design. Il primo, “Entertainment Technologies e Architettura: L’Innovazione che trasforma gli spazi”, sarà dedicato all’evoluzione degli ambienti grazie alle soluzioni multimediali. Il secondo, “Smart Office Design: innovazione e benessere per il futuro del lavoro”, si concentrerà sulla progettazione degli uffici moderni per favorire produttività e benessere.

Giunto alla sua nona edizione, MIR 2025 si conferma come un punto di riferimento per il settore, unendo innovazione, formazione e networking in un’unica esperienza. Con il debutto del Corporate Communication Pavilion, il MIR 2025 si prepara a ridefinire il futuro degli ambienti di lavoro, offrendo uno spazio in cui tecnologia e innovazione si incontrano per trasformare il modo in cui comunichiamo e collaboriamo.