IEG, approvati i risultati al 30 settembre: ricavi a € 152,4 milioni

IEG, registrati ricavi pari a 152,4 milioni per il terzo trimestre del 2023: confermato l'andamento estremamente positivo dell'intero anno

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (“IEG” o la “Società”) società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana e società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2023. L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, ha così commentato: "I risultati conseguiti al 30 settembre confermano l’andamento estremamente positivo di questo 2023, dove registriamo per il terzo trimestre consecutivo volumi di fatturato record e una marginalità progressivamente crescente, che ci hanno permesso di continuare gli investimenti per espandere sia in Italia, sia all’estero il nostro portafoglio prodotti. Nel corso dell’anno abbiamo lanciato diverse prime edizioni di nuove manifestazioni quali KEY, fiera internazionale dedicata alle fonti rinnovabili, spin off di successo da Ecomondo e My Plant & Garden la più importante fiera dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia".

"All’estero abbiamo inaugurato con successo CARA (Café and Restaurant Asia a Singapore nel segmento Food & Beverage e successivamente SIJE) Singapore Jewelry Expo nel segmento Jewlry& Fashion, MundoGEO e DroneShow in Brasile che hanno conseguito risultati superiori alle aspettative. Abbiamo inoltre perseguito la nostra strategia 4x4 che ci ha portato a realizzare due tra i prodotti di punta del nostro portfolio all’estero quali Ecomondo in Messico e Sigep in Cina. Grazie alle performance conseguite prevediamo di chiudere il 2023 con risultati superiori agli obiettivi strategici del nostro piano industriale, che ci permetteranno di affrontare il 2024 e i successivi anni di piano con solide basi per sostenere la crescita e gli investimenti", ha continuato Peraboni.

I Ricavi del Gruppo al 30 settembre si attestano a 152,4 milioni di Euro, in aumento di 46,2 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2022. La crescita organica del fatturato al 30 settembre 2023 è stata pari a 27,9 milioni di Euro (+26,3% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente), trainata in particolare dai maggiori volumi e in minor parte da adeguamento dei prezzi. Nel terzo trimestre 2023 si registra inoltre una variazione dell’area di consolidamento che ha contribuito alla crescita del fatturato per circa 6,0 milioni di Euro (+5,6%), grazie alle acquisizioni di My Plant & Garden in Italia, Jewellery Event (SIJE), Cafè Asia e Sweets & Bakes Asia & Restaurant Asia (CARA) a Singapore, MundoGEO e DroneShow in Brasile. Il recupero del fatturato post Covid (effetto ‘Restart’) con la programmazione di eventi cancellati, sospesi o tenuti in formato ridotto nel primo trimestre 2022 è stato pari a 14,0 milioni di Euro (+13,2%).

Con riferimento all’unico settore operativo del Gruppo quale quello della “Realizzazione di fiere, eventi e servizi correlati” si riportano nel seguito i dati relativi ai ricavi disaggregati per linea di business al 30 settembre 2023: I ricavi della linea di business rappresentata dagli Eventi Organizzati, che rappresentano il 53,2% del fatturato del Gruppo nei nove mesi, sono stati pari a 81,0 milioni di Euro, in aumento di 30,2 milioni di Euro rispetto ai nove mesi del 2022. I primi nove mesi dell’esercizio 2023 hanno visto il ritorno alla calendarizzazione classica ante pandemia di due tra i principali eventi organizzati del Gruppo quali ‘Sigep’, ‘Vicenzaoro January’ e ‘T.Gold’.

La variazione incrementale del fatturato ancora rappresentata dal cosiddetto effetto “Restart” è stata pari a 10,4 milioni di Euro (+20,5%), mentre la crescita 3 organica delle manifestazioni è stata pari a 14,5 milioni di Euro, segnando +28,6% rispetto al periodo precedente. Il fatturato degli ‘Eventi Organizzati’ dei primi nove mesi del 2023 beneficia anche dell’anticipazione infrannuale di alcuni eventi, che nell’esercizio 2022 erano stati organizzati nel quarto trimestre, contribuendo all’incremento complessivo dei ricavi per 3,3 milioni di Euro. Tra le principali anticipazioni si segnala l’organizzazione della manifestazione ‘KEY’ alla sua prima edizione dopo lo spin off da ‘Ecomondo’, che ha raggiunto risultati particolarmente positivi raddoppiando la propria dimensione sia in termini espositivi che di visitazione.

Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 4,3 milioni di Euro in crescita rispetto al medesimo periodo del 2022 (3,2 milioni di Euro al 30 settembre 2022). Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nei primi nove mesi del 2023 sono stati ospitati, complessivamente nelle due sedi, 91 Congressi che hanno consuntivato ricavi per 14,3 milioni di Euro, con una variazione incrementale di 5,3 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo del 2022 (in cui erano pari a 9,0 milioni di Euro), grazie alla ripresa degli eventi congressuali in presenza, ancora limitati nel 2022.

I ricavi dei primi nove mesi del 2023 imputabili ai Servizi Correlati ammontano a 50,2 milioni di Euro (40,9 milioni di Euro al 30 settembre 2022), in aumento di 9,4 milioni rispetto allo stesso trimestre dell’esercizio precedente, trainati per 8,8 milioni di Euro da crescita organica, l’effetto “Restart” post pandemia contribuisce alla crescita del fatturato di periodo per circa 1,3 milioni di Euro, mentre le anticipazioni infrannuali del calendario hanno contribuito per 0,4 milioni di Euro al fatturato di questa linea di business. Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia, Turismo d’Italia e HotelMag) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi per 2,6 milioni di Euro, in aumento di 0,3 milioni sul risultato del medesimo periodo del 2022.

I Costi Operativi al 30 settembre 2023 sono pari a 89,6 milioni di Euro (73,9 milioni di Euro al 30 settembre 2022) con un’incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 69,6% al 58,8% grazie ai maggiori volumi. Il Valore Aggiunto registrato nel periodo è pari a 62,8 milioni di Euro, in aumento di 30,5 milioni di Euro rispetto al periodo precedente (32,2 milioni di Euro) ed è pari al 41,2% dei ricavi, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2022 in cui l’incidenza percentuale sul fatturato era pari al 30,4% grazie al recupero dei volumi e parzialmente dei prezzi, nonostante gli incrementi inflattivi sui costi di approvvigionamento di materiali, di materie prime e trasporti, in particolare sui servizi correlati.

Il Costo del lavoro al 30 settembre 2023 è pari a circa 30,1 milioni di Euro, in aumento di 2,5 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (+9,0%). L’incidenza sul fatturato migliora passando dal 26,0% al 19,7% nei primi nove mesi del 2023 grazie al recupero dei volumi. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) Adjusted dei nove mesi è pari a 33,8 milioni di Euro in aumento di 26,9 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in cui era pari a 6,9 milioni di Euro. L’Adjusted EBITDA Margin si attesta al 22,2% sui ricavi rispetto al 6,5% rilevato nello stesso periodo del 2022. Il recupero della marginalità registrata al 30 settembre 2023 di circa 15,7 punti percentuali è trainata in particolare dall’incremento dei volumi e parzialmente da effetti prezzo, nonché dalla ripresa dei volumi post pandemia (effetto ‘Restart’).

Il Risultato Operativo (EBIT) Adjusted del Gruppo del primo trimestre 2023 si attesta a 21,7 milioni di Euro, in miglioramento di 27,9 milioni di Euro rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente, esprime una redditività percentuale del 14,3% rispetto al -5,8% dello stesso periodo 2022. La Gestione Finanziaria al 30 settembre 2023 pari a -2,0 milioni di Euro (al 30 settembre 2022 era positiva per 0,4 milioni di Euro) subisce l’incremento degli oneri finanziari per 1,9 milioni di Euro, dovuto principalmente all’andamento dei tassi di interesse, nonché gli effetti negativi delle variazioni di fair value sugli strumenti finanziari derivati per 2,7 milioni di Euro, parzialmente mitigati dal provento rilevato per l’aggiornamento del fair value di put options.

Il Risultato Prima delle Imposte al 30 settembre 2023 è pari a 14,7 milioni di Euro, in miglioramento di 22,7 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Le Imposte sul reddito del periodo sono pari 5,1 milioni di Euro, l’onere fiscale effettivo è pari al 34,4% in linea ai periodi pre-pandemici. Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 9,6 milioni di Euro, in aumento di 18,5 milioni rispetto al medesimo periodo del 2022. Il Capitale Investito Netto, pari a 192,0 milioni di Euro (189,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2022), segna una variazione in aumento di 2,4 milioni di Euro, dei quali 15,0 milioni di Euro come variazione incrementale sul Capitale Circolante Netto e 9,2 milioni di Euro come riduzione del capitale immobilizzato.

Il Capitale Immobilizzato (244,6 milioni di Euro al 30 settembre 2023) segna un decremento complessivo di 9,2 milioni di Euro per effetto degli ammortamenti di periodo per circa 11,7 milioni di Euro in parte compensati dall’iscrizione di avviamenti per 4,5 milioni di Euro relativi all’acquisizione di due manifestazione fieristiche a Singapore attraverso la partecipata IEG Asia e all’acquisizione della società “Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial Ltda” attraverso la partecipata IEG Brasile, nonché all’utilizzo di crediti per imposte anticipate per 3,2 milioni di Euro rilevati sulle perdite fiscali pregresse e all’iscrizione di svalutazione di partecipazioni in società collegate e dei crediti finanziari a queste concessi per complessivi 4,1 milioni di Euro.

Il Capitale Circolante Netto negativo e pari a 42,2 milioni di Euro al 30 settembre 2023, registra una flessione di 15,0 milioni di Euro rispetto ai 57,2 milioni del 31 dicembre 2022, principalmente per effetto della stagionalità del business. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2023 è pari a 87,5 milioni di Euro, in miglioramento di 7,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2022, grazie alla generazione di cassa operativa per circa 8,1 milioni di Euro.

Il terzo trimestre 2023 evidenzia ricavi in linea con il medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il consolidamento degli eventi neoacquisiti Jewellery Event (SIJE), MundoGEO e DroneShow, nonché la crescita organica registrata sulle manifestazioni di punta del Gruppo nel trimestre è stata in grado di compensare la flessione di fatturato dovuta alle biennalità di alcune manifestazioni, tra le quali Tecna. L’EBITDA Adjusted del trimestre, pari a 4,5 milioni di Euro (13,5% sui Ricavi) migliora rispetto al terzo trimestre 2022 grazie al recupero di efficienze sui costi di struttura. L’EBIT Adjusted è pari a 0,5 milioni di Euro (1,6% sui ricavi) in incremento di 3,2 milioni di Euro rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, principalmente grazie all’apporto dell’attività caratteristica sopra descritto. Il Risultato di periodo del Gruppo del trimestre è pari a -1,0 milioni di Euro in miglioramento di 2,3 milioni di Euro rispetto al terzo trimestre 2022.