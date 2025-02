IEG: al via la collaborazione tra Ecomondo, KEY e Confindustria Assafrica & Mediterraneo

IEG e Confindustria Assafrica & Mediterraneo: nuova partnership per promuovere Ecomondo e KEY in Africa e Medio Oriente

Italian Exhibition Group (IEG) e Confindustria Assafrica & Mediterraneo hanno annunciato una significativa collaborazione per promuovere nei Paesi dell'Africa e del Medio Oriente le attività di Ecomondo e KEY The Energy Transition Expo, due manifestazioni fieristiche di punta nei settori Green e Technology. L'obiettivo, che si inserisce nella politica di internazionalizzazione delle manifestazioni di IEG, è di promuovere le tecnologie e le soluzioni di frontiera che le due manifestazioni, e in particolare Ecomondo, offrono per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la corretta gestione dei rifiuti, la valorizzazione delle acque, con attenzione anche alle bioenergie e allo sviluppo delle energie rinnovabili.

L'edizione di Ecomondo 2025, in programma presso la Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre, verrà presentata alla rete diplomatica di Africa e Medio Oriente in Italia mercoledì 5 febbraio a Roma, presso la sede di Confindustria. L'incontro vedrà anche la partecipazione di esponenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Nelle settimane successive, i due eventi fieristici verranno promossi anche alla rete delle Ambasciate italiane accreditate in questi Paesi e ai principali stakeholders locali.

Anche nell'edizione 2025 di Ecomondo, verrà organizzato il Forum "Africa Green Growth", giunto alla sua 5a edizione, che approfondirà ulteriormente le iniziative di cooperazione e prospettive future nei settori dell'economia circolare nel Continente africano, con un focus anche sullo stato dell'arte del Piano Mattei, recentemente esteso a 5 ulteriori paesi (Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania). I mercati africani fanno parte da diversi anni delle attività di incoming e di promozione di Ecomondo, che nel corso della passata edizione ha visto la presenza a Rimini di 169 fra operatori provenienti da questo Continente.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella promozione delle tecnologie verdi e delle soluzioni innovative nei mercati emergenti dell'Africa e del Medio Oriente, rafforzando il ruolo di Ecomondo e KEY The Energy Transition Expo come piattaforme internazionali per la sostenibilità e l'innovazione.