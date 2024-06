IEG: confermato il trend di crescita del Vicenza Convention Centre

IEG: il Vicenza Convention Centre si conferma casa dell’industria del Nordest

Italian Exhibition Group (IEG) rende noto che il Vicenza Convention Centre (ViCC) conferma il trend di crescita registrato nel 2023, anno in cui la divisione “Event & Conference” di IEG ha gestito 48 eventi per 88 giorni di attività, registrando il +50% di partecipanti e visitatori rispetto al 2022. I dati evidenziano anche un costante aumento della durata media degli eventi, che risultano più strutturati, di maggiore valore economico e strategico, con un incremento delle presenze e un impatto diretto sull'indotto locale.

Nel 2023, oltre agli eventi di carattere aziendale, che hanno coperto il 52% dell’offerta proposta, il ViCC è stato teatro anche per eventi degli ordini professionali (17%), del mondo associativo (24%), in particolare medico, ma anche religioso e culturale, e di enti pubblici (7%).

Per quanto riguarda il 2024, sono già stati realizzati 18 eventi, con altri programmati o in fase di sviluppo, che consolidano il posizionamento degli spazi fieristici di Vicenza come vetrina d'eccellenza per le imprese. Oltre il 50% degli eventi ospitati è promosso direttamente dalle imprese locali o da “ambasciatori” del mondo produttivo, manifatturiero e industriale del Triveneto, che vedono in Vicenza un centro nevralgico per l’industria del Nordest. Gli spazi del ViCC consentono di supportare le imprese in qualsiasi tipo di meeting, che si tratti di semplici riunioni della forza vendita, convention aziendali, formazione dei dipendenti, eventi commerciali o lanci di prodotto con aree espositive.

Nei primi sei mesi del 2024, il ViCC ha ospitato la terza edizione di "Focus on PCB – From Design to Assembly", l’unica fiera europea interamente dedicata all'industria dei circuiti stampati, organizzata da NürnbergMesse e promossa dal Gruppo PCB Assodel. Inoltre, è stata lanciata la novità "Fresatura Show", il primo expo in Italia dedicato alla lavorazione per esportazione dei materiali. Ad aprile, il padiglione 7 si è colorato di giallo per "Yed", l'unica fiera italiana che riunisce i professionisti del serramento in legno, alluminio, ferro e PVC, mentre per novembre è già in programma la terza edizione di "Expo Industria", un evento nato da una rete di aziende del Triveneto, volto a portare innovazione, tecnologie all’avanguardia e opportunità di formazione in uno dei distretti produttivi più importanti d’Italia.

Il direttore della divisione "Event & Conference" di IEG, Fabio De Santis, ha commentato: “Vicenza è uno dei motori produttivi del Veneto e del Nordest e il ViCC si propone come hub per aziende, distretti e sistema industriale offrendo non solo spazi, ma anche servizi. Inoltre, l’importante progetto di ampliamento e riqualificazione del quartiere fieristico in corso ci permetterà di aumentare gli spazi e i servizi per poter essere sempre di più un hub per le aziende, i distretti e il sistema industriale del Nordest. In un territorio a vocazione produttiva, dove la meeting industry sta pian piano definendosi, il nostro valore aggiunto è quello di saper accompagnare la crescita dei comparti. L’obiettivo quello di creare sinergie sempre più strette con le eccellenze industriali e artigianali”.