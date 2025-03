IEG, con Federcostruzioni per la transizione energetica nella filiera delle costruzioni

IEG e Federcostruzioni: firmato un accordo triennale per sostenere la transizione energetica e l’innovazione nel settore delle costruzioni

Italian Exhibition Group (IEG) e Federcostruzioni hanno firmato oggi un protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere l’energia sostenibile nel settore delle costruzioni e ridurre l’impatto ambientale dei comparti energivori. L’accordo, della durata triennale fino al 2027, è stato siglato da Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, e Paola Marone, Presidente di Federcostruzioni, e rappresenta un passo significativo per il consolidamento delle iniziative legate a KEY – The Energy Transition Expo.

La collaborazione mira a rafforzare la manifestazione e il coinvolgimento delle associazioni aderenti a Federcostruzioni, federazione di Confindustria che riunisce le principali categorie produttive del settore edile, infrastrutturale, dei materiali, dell’ingegneria e degli impianti. Nell’edizione 2025 di KEY, Federcostruzioni ha già avuto un ruolo attivo con uno spazio espositivo dedicato all’efficienza energetica, dove si sono svolti incontri, talk e presentazioni con la partecipazione di diverse associazioni di categoria.

Il protocollo prevede che nelle prossime edizioni di KEY, nel 2026 e 2027, Federcostruzioni intensifichi le proprie attività all’interno della manifestazione, contribuendo a rafforzare il cluster dedicato all’efficienza energetica e collaborando con il Comitato Tecnico Scientifico per l’organizzazione di eventi e convegni. Inoltre, la Federazione svilupperà contenuti inediti sulle dinamiche della filiera delle costruzioni in relazione alle politiche di decarbonizzazione, analizzandone rischi e opportunità per le imprese italiane.

Nell’ambito di KEY25, Federcostruzioni ha già promosso eventi di grande rilevanza come “Mercati locali della flessibilità e segnali di prezzo: la digitalizzazione a supporto della flessibilità delle imprese”, “Il mercato dei sistemi di accumulo in Italia: trend e opportunità” e “Il mercato delle fonti rinnovabili in Italia: trend e opportunità”, che si sono svolti mercoledì 5 marzo. La manifestazione si è conclusa con l’incontro “L’energia che tutto muove: Energia e sostenibilità nella filiera delle costruzioni”, tenutosi nella mattinata odierna.