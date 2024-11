IEG, Ecomondo 2024: volge al termine la fiera con ingressi da record

IEG: conclusa Ecomondo 2024 con record di 1.620 brand e 166.000 m² espositivi, +5% di presenze totali rispetto allo scorso anno

Un successo senza precedenti per Ecomondo 2024, l’evento internazionale sulle tecnologie green e l’economia circolare organizzato da Italian Exhibition Group, che si è concluso oggi presso la Fiera di Rimini. Numeri da capogiro, con un aumento delle presenze totali del 5% rispetto al 2023, 1.620 brand espositori e una superficie espositiva che ha raggiunto i 166.000 metri quadrati, grazie all’ampliamento del quartiere fieristico con due nuovi padiglioni. La crescita ha coinvolto anche le presenze internazionali, aumentate del 4%, con una forte rappresentanza da paesi come Germania, Spagna, Romania, Francia, Croazia, Grecia, Serbia, Egitto, Turchia e Tunisia.

L’evento ha ospitato oltre 200 convegni e workshop, accessibili anche in streaming grazie alla piattaforma b2b GreentechInsights, con una partecipazione senza precedenti anche da parte dei media: ben 650 giornalisti internazionali hanno seguito la manifestazione. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha inaugurato l’edizione e sottolineato il ruolo di Ecomondo come “osservatorio privilegiato sull’economia nazionale, dove si può vedere l’Italia vincente della transizione ecologica, rivolta alla decarbonizzazione, all’efficienza e all’innovazione”.

Ecomondo si conferma come uno dei principali punti di riferimento internazionali per la green economy e l’innovazione sostenibile, grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE, il Ministero degli Affari Esteri, e il supporto della Regione Emilia-Romagna. Un network globale che ha portato alla fiera delegazioni internazionali da 121 paesi, con 650 buyer da 65 nazioni, tra cui il Nord Africa, l’Europa, e la crescente partecipazione dall’Asia. Durante la manifestazione si sono registrati 3.500 business matching, a dimostrazione dell’importanza di Ecomondo nel facilitare il networking tra operatori del settore.

L’evento ha premiato le imprese e le pubbliche amministrazioni più innovative con il “Premio Lorenzo Cagnoni per l’innovazione green” e il “Premio Sviluppo Sostenibile”, a conferma di come l’innovazione sia il tema dominante per il futuro della sostenibilità, con il 78,4% delle aziende dell’ecosistema fieristico che ha investito in soluzioni eco-compatibili negli ultimi cinque anni.