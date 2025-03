IEG, la meeting Industry traina lo sviluppo territoriale: il 17 Marzo a Vicenza il convegno per imprese e istituzioni

IEG: a Palazzo Chiericati il 17 Marzo si terrà il convegno "Vicenza, teatro aperto sul mondo" per esplorare il ruolo strategico della meeting Industry nello sviluppo economico e territoriale

La meeting industry si conferma un'opportunità strategica per lo sviluppo territoriale, catalizzando l’attenzione di imprese, istituzioni e mondo accademico. Lunedì 17 marzo, Palazzo Chiericati ospiterà il convegno "Vicenza, teatro aperto sul mondo", promosso da "Vicenza è – Convention & Visitors Bureau" e dalla divisione Event & Conference di Italian Exhibition Group (IEG). L’evento rientra nel programma formativo del Venice Region Convention Bureau Network della Regione Veneto e offrirà uno spazio di riflessione sulle sinergie tra eventi, congressi e crescita economica.

Il settore degli eventi e delle esposizioni si configura sempre più come un motore per lo sviluppo professionale, economico e sociale di un territorio. Il convegno di Vicenza sarà un’occasione per esplorare modelli nazionali e internazionali di successo e per capire come le eccellenze industriali e accademiche possano attrarre eventi di rilievo. L’incontro avrà inizio alle ore 15:30 e si concluderà alle 17:00 con un cocktail e una visita esclusiva alla nuova ala Roi di Palazzo Chiericati.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di figure chiave del settore. Aprirà i lavori il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, seguito dagli interventi del presidente di “Vicenza è”, Giulio Vallortigara Valmarana, e del funzionario della Direzione Turismo della Regione Veneto, Stefano Marchioro.

A portare il loro contributo saranno poi esperti del panorama accademico e associativo: il professore dell’Università di Verona, Edoardo Demo; la presidente di Federcongressi&eventi, Gabriella Gentile; la presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari e il presidente di AITA – Associazione Italiana Tecnologia Alimentare, Sebastiano Porretta.

Infine, Fabio De Santis, direttore della Event & Conference Division di IEG, e Lara Sandre, responsabile dello sviluppo internazionale, condivideranno l’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi a Vicenza e Rimini. A moderare il convegno sarà Luca Ancetti, condirettore del Giornale di Vicenza.

L’iniziativa si rivolge a operatori della meeting industry, stakeholder locali, imprenditori e rappresentanti del mondo accademico. La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità per comprendere meglio le dinamiche di un settore in continua evoluzione e per costruire nuove sinergie utili alla crescita di Vicenza come destinazione di rilievo nel panorama congressuale e fieristico.

Con eventi come questo, Vicenza si conferma un punto di riferimento per il settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), puntando su innovazione e collaborazione per attrarre sempre più eventi di caratura internazionale.

“L’obiettivo del consorzio è valorizzare le potenzialità del territorio vicentino con la sua vocazione industriale", sottolinea il presidente di ‘Vicenza è’ Giulio Vallortigara Valmarana. "In questo momento è fondamentale dare nuovo impulso alla filiera della meeting industry e del turismo business, come assi strategici, in linea con le politiche turistiche delle amministrazioni locali del territorio”.

Sulla stessa linea anche il direttore della divisione Event & Conference di IEG Fabio De Santis: “Attraverso il Vicenza Convention Centre, da alcuni anni IEG lavora per portare in città business meeting di livello nazionale e internazionale. In questa direzione abbiamo avviato un processo di sviluppo per il cui pieno successo è strategica la partecipazione condivisa di istituzioni e operatori locali, oltre che del prezioso tessuto industriale in grado di attrarre appuntamenti di alto livello”.

“Il segmento MICE in Veneto e anche a Vicenza”, aggiunge l’assessore regionale al turismo Federico Caner, “è sempre stato caratterizzato da una grande professionalità di tutta la filiera ed è capace di generare un valore aggiunto con le sue ricadute sull’economia e sul turismo del Veneto. I dati registrati negli ultimi due anni sono un segnale positivo della ripresa del mondo dei congressi ed eventi, che aveva risentito della pandemia più di altri settori, e rappresentano un ulteriore stimolo per continuare a rinnovarsi e adeguare la propria offerta ai mutati scenari. Ora è importante che anche il territorio vicentino, sulla scia di altre destinazioni, sappia darsi una governance e un’organizzazione strutturata per affrontare le nuove sfide e i nuovi scenari che caratterizzano tutto il comparto turistico e anche quello degli eventi e dei congressi”.

“Una delle più grandi potenzialità racchiuse nell’operazione che ha portato alla nascita di IEG con la fusione delle fiere di Vicenza e di Rimini sta proprio nelle sinergie sulle presenze legate ai congressi e agli eventi", conclude il sindaco Giacomo Possamai. "La città di Vicenza, ma è un ragionamento che si può ampliare anche al più vasto territorio provinciale, può unire la capacità di offrire gli spazi e gli ambienti del quartiere fieristico con le straordinarie location di una delle più belle città d’arte del nostro Paese. Su questo fronte abbiamo enormi possibilità di incrementare la nostra attrattività, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra IEG, Vicenza è e le istituzioni del territorio”.