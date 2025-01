IEG: torna MIR Club, l'appuntamento dedicato ai dj e alla club culture

IEG, a marzo torna MIR Club 2025 con il tema "The Future of Audiovisual and Entertainment Technology"

MIR – Multimedia Integration Expo, organizzata da IEG (Italian Exhibition Group), torna dal 23 al 25 marzo presso il Polo Fieristico di Rimini con una nuova edizione che promette di essere all’insegna dell’innovazione nel mondo dell’audiovisivo e dell’intrattenimento. Il tema di quest’anno, "The Future of Audiovisual and Entertainment Technology", renderà MIR 2025 un evento imperdibile per esplorare le novità tecnologiche destinate a rivoluzionare il nostro rapporto con i contenuti multimediali. Tra le novità, uno spazio speciale sarà dedicato anche alla DJ Culture con il ritorno di MIR CLUB.

Dopo il successo della scorsa edizione, MIR Club si conferma come uno degli eventi di riferimento per il mondo della musica elettronica e del DJing in Italia. Il programma di quest’anno, arricchito da nuove iniziative, si propone come un’opportunità unica che coniuga formazione, creatività e innovazione tecnologica, attirando tanto i professionisti del settore quanto gli appassionati. Un appuntamento particolarmente atteso sarà il DEMOLITION PANEL, che offre ai giovani musicisti l’opportunità di far ascoltare le proprie tracce a un panel di esperti del settore, tra cui nomi di spicco nel mondo della radio, della discografia e della produzione musicale. Questo evento, oltre ad essere un momento di ascolto, si configura come un’importante piattaforma di crescita e dialogo per i giovani produttori.

Un altro momento speciale sarà lo SCRATCH VILLAGE, che segna il ritorno del turntablism alla Fiera di Rimini dopo oltre trent’anni. I finalisti e i campioni italiani DMC degli ultimi anni si sfideranno in spettacolari performance di “cut e cueing”, accompagnati dalla presenza di storici protagonisti della scena italiana. Non mancherà neanche la DJ MAG TECH CLINIC, con Federico Doria che offrirà suggerimenti e trucchi su come ottimizzare il proprio setup tecnico, presentando soluzioni per tre diverse configurazioni (base, intermedio e avanzato) per le performance dal vivo.

In contemporanea, nell’area espositiva, i principali brand del settore della tecnologia e degli accessori per DJ presenteranno le ultime novità. L’Experience Arena tornerà con la più grande esposizione di consolle a libero accesso mai vista in Italia, arricchita da numerosi aggiornamenti e coordinata da tutor esperti pronti a consigliare i visitatori nella scelta dell'attrezzatura più adatta alle loro esigenze. Infine, dal 31 gennaio aprirà ufficialmente la biglietteria online di MIR 2025. Per maggiori dettagli, scoprire come partecipare agli eventi e per ulteriori informazioni sulla fiera, è possibile visitare il sito ufficiale.