IEG, nei primi nove mesi del 2024 ricavi in crescita del 19,8% a €179,4 milioni

IEG: al 30 settembre 2024 registrati ricavi per € 179,4 milioni (+19,8%). EBITDA a € 42,8 milioni (+32,5%)

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2024.

L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, ha così commentato: “La solidità del nostro modello di business e della nostra crescita sono palesati da una semplice constatazione: nei soli primi 9 mesi del 2024 la società ha superato tutti i risultati economico-finanziari dell’intero ultimo anno pre-covid. L’ultimo quarter non farà che aggiungere valore al nostro risultato. Le performance del terzo trimestre sono superiori rispetto a quanto previsto dal nostro Piano Strategico 2023-2028. Come previsto il periodo ha beneficiato di un calendario più favorevole rispetto al 2023 includendo le manifestazioni Tecna – Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici in Italia e Fesqua – Feira Internacional da Industria de Esquadrias in Brasile, manifestazioni che si aggiungono agli ottimi risultati conseguiti nella prima parte dell’anno da parte dei nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati quali VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness, Buone le performance conseguite anche nel segmento dei servizi correlati sia in termini di fatturato sia di marginalità.

"Il piano di investimenti a supporto della crescita del Piano Strategico sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate e nel corso del trimestre sono stati completati i lavori per l’installazione dei tre padiglioni temporanei a Vicenza, mentre ad ottobre sono stati ultimati i due padiglioni che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione della grande cupola sul lato Ovest e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq per le prossime manifestazioni. E’ proseguito il lavoro di espansione anche attraverso la crescita per linee esterne con la finalizzazione a ottobre dell’acquisto del 51% di Vending Expo S.r.l. società organizzatrice della manifestazione Venditalia – The Vending Expo la principale manifestazione del settore della distribuzione automatica in Europa che avrà la sua prima edizione a Rimini nel 2026. Alla luce dei risultati ottenuti e delle brillanti performance realizzate dalle principali fiere autunnali TTG Travel Experience ed Ecomondo, confermiamo la parte alta della guidance sui risultati economico finanziari previsti per il 2024”, ha concluso Peraboni.

Il periodo ha beneficiato di un calendario favorevole, includendo manifestazioni come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, insieme agli ottimi risultati di eventi core come VicenzaOro, Sigep e RiminiWellness. Anche il segmento dei servizi correlati ha registrato buone performance in termini di fatturato e marginalità. Il Piano Strategico procede con l’espansione degli spazi espositivi: completati tre padiglioni temporanei a Vicenza e due a Rimini, per un totale di 8.300 mq aggiuntivi. In ottobre, il Gruppo ha acquisito il 51% di Vending Exp, organizzatrice di Venditalia, che debutterà a Rimini nel 2026. Al 30 settembre, i ricavi hanno raggiunto i 179,4 milioni di euro, in aumento del 19,8% rispetto all'anno precedente, grazie ai successi di eventi nazionali, internazionali e biennali.

L'EBITDA Adjusted del Gruppo raggiunge i 42,8 milioni di euro, con un incremento di 10,5 milioni (+32,5%) rispetto ai 32,3 milioni registrati al 30 settembre 2023, attestandosi al 23,9% del fatturato (+2,3 punti percentuali). Questo miglioramento è trainato dall’aumento dei volumi degli eventi organizzati e dagli effetti prezzo, che insieme al contributo delle manifestazioni biennali, compensano gli investimenti strutturali. L'EBIT Adjusted ammonta a 30,0 milioni di euro, in crescita di 9,9 milioni (+49,4%) rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 16,7% del fatturato contro il 13,4% dei primi nove mesi del 2023, grazie alla performance operativa.

Il Gruppo chiude con un utile di 21,0 milioni di euro, in crescita di 11,5 milioni rispetto ai 9,6 milioni dell'anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 30 settembre 2024 è di 79,6 milioni di euro, migliorando di 7,9 milioni rispetto ai 87,5 milioni dello stesso periodo del 2023 e di 8,2 milioni rispetto a giugno 2024, grazie alla generazione di cassa operativa. A causa della stagionalità del business, la PFN è aumentata di 7,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. La PFN monetaria è di 35,1 milioni rispetto ai 28,7 milioni di fine 2023.

La linea degli Eventi Organizzati, che costituisce il 57,8% del fatturato, ha generato ricavi di 103,6 milioni di euro, in aumento di 25,3 milioni rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita diffusa delle manifestazioni (+16,3 milioni) e al contributo di Tecna e Fesqua (+9,2 milioni). La divisione Servizi, pari al 7% dei ricavi, ha segnato un aumento significativo, con i servizi di manifestazione in crescita del 31% e i servizi digital del 29%. Gli Eventi Ospitati hanno registrato ricavi per 3,4 milioni di euro, in calo di 0,8 milioni, mentre gli Eventi Congressuali, con 86 eventi a Rimini e Vicenza, hanno generato 14,7 milioni di euro, leggermente superiori ai 14,3 milioni dell'anno precedente, grazie a un migliore mix di eventi e alla saturazione del calendario.

I ricavi al 30 settembre 2024 imputabili al segmento dei Servizi Correlati ammontano a 54,1 milioni di euro (50,2 milioni di Euro al 30 settembre 2023), in aumento di 3,9 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, di cui 3,4 milioni di Euro collegati alla crescita organica e 0,5 milioni di euro da un calendario fieristico più favorevole.

Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e InOut) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi di periodo per 3,5 milioni di euro, in aumento di 0,9 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2023. La crescita di periodo deriva principalmente dall’ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

I Costi Operativi al 30 settembre 2024 sono pari a 102,7 milioni di euro (86,9 milioni di euro al 30 settembre 2023) con un’incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 58,1% al 57,2%, in particolare grazie ai maggiori volumi.

Il Valore Aggiunto registrato al 30 settembre 2024 è pari a 76,7 milioni di euro, in aumento di 13,9 milioni di euro rispetto al medesimo periodo del 2023 (62,8 milioni di euro) ed è pari al 42,8% dei ricavi, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente in cui l’incidenza percentuale sul fatturato era pari al 41,9%. Il Costo del lavoro al 30 settembre 2024 è pari a 35,4 milioni di euro, in aumento di 5,4 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era pari a 30,1 milioni di Euro. L’incidenza sul fatturato si attesta al 19,7% in miglioramento dello 0,4% rispetto al 30 settembre 2023.

L'incremento è dovuto a variazioni nell'area di consolidamento, all'internalizzazione di servizi sulla controllata USA e a piani di assunzione e retention per sviluppare il portafoglio prodotti. L'EBITDA Adjusted raggiunge 42,8 milioni di euro, in aumento di 10,5 milioni rispetto ai 32,3 milioni del 2023, con un EBITDA Margin del 23,9%, rispetto al 21,6% dell'anno precedente.

Il Risultato Operativo Adjusted (EBIT Adjusted) del Gruppo al 30 settembre 2024 si attesta a 30,0 milioni di euro, in miglioramento di 9,9 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2023, esprime una redditività percentuale del 16,7%, in aumento di 3,3 punti rispetto stesso periodo del precedente esercizio e nonostante l’assorbimento di maggiori costi collegati all’ammortamento delle nuove strutture temporanee.

La Gestione Finanziaria al 30 settembre 2024 è pari 4,4 milioni di euro, in peggioramento di 2,3 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2023 in cui era pari 2,0 milioni di Euro. Il 2023 beneficiava della rilevazione di rimisurazioni di debiti finanziari per put options.

Il Risultato Prima delle Imposte al 30 settembre 2024 è pari a 24,7 milioni di euro, in miglioramento di 10,1 milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2023. Le Imposte sul reddito sono pari a 3,6 milioni di Euro, l’onere fiscale effettivo è pari al 14,7% per effetto del totale assorbimento delle perdite fiscali pregresse. Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 21,0 milioni di Euro, in aumento di 11,5 milioni di Euro rispetto al periodo chiuso al 30 settembre 2023.

Il Capitale Investito Netto, pari a 204.7 milioni di euro (178,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), segna una variazione in aumento di 26,0 milioni di euro, principalmente collegata all’andamento del capitale circolante netto che segna una variazione di 11,7 milioni di euro, dall’incremento del capitale immobilizzato per 9,3 milioni di euro e dalla riduzione dei fondi per rischi non correnti per 4,8 milioni di euro.

Il Capitale Immobilizzato (259,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023) segna una variazione in aumento di 9,3 milioni di euro imputabile principalmente a investimenti effettuati nel periodo per 14,2 milioni di Euro, iscrizione di attività immobilizzate per cespiti in diritto d’uso pari a 5,3 milioni di Euro e ammortamenti per 12,4 milioni di Euro.

Il Capitale Circolante Netto negativo e pari a 55,6 milioni di euro al 30 settembre 2024, registra un incremento di 11,7 milioni di Euro principalmente per effetto della stagionalità del business. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2024 è pari a 79,6 milioni di euro, in peggioramento di 7,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. Il terzo trimestre 2024 evidenzia ricavi in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente per 14,4 milioni di Euro (+43,3%) di cui 9,7 milioni di euro realizzati grazie ad un calendario più favorevole che include la manifestazione Tecna – Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici in Italia e Fesqua – Feira Internacional da Industria de Esquadrias in Brasile e per 5,7 ad una crescita principalmente nei volumi degli Eventi Organizzati e degli Eventi Congressuali e dei servizi a questi correlati. Piano Strategico 2023-2028

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo Piano Strategico 2023-2028, aggiornando il precedente e mantenendo le linee guida per la crescita del portafoglio prodotti, l’espansione internazionale e gli investimenti nelle strutture fieristiche. Nel rispetto del piano, la riqualificazione del quartiere fieristico di Vicenza è in corso, con i padiglioni temporanei completati in estate e due nuove strutture a Rimini per ampliare l’area espositiva. A supporto di questo piano di investimenti, il Gruppo ha sottoscritto un finanziamento ESG-linked da 70 milioni di euro.

L’azienda ha acquisito il 51% di Vending Expo e Palakiss, espandendo la propria presenza in Italia, e rafforzato la propria strategia in Brasile con partnership e acquisizioni, tra cui Expo InfraFM e una collaborazione con Smart City Business America Institute per promuovere le città intelligenti. I risultati del terzo trimestre 2024 indicano una crescita in fatturato e marginalità operativa, confermando la direzione strategica del Gruppo.