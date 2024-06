IEG, RiminiWellness 2024: Zumba conquista la fiera del fitness

IEG, RiminiWellness 2024: Zumba tra i protagonisti della fiera del fitness con Beto Perez e Mattia Zenzola

RiminiWellness 2024 ha visto un altro anno di straordinario successo per Zumba, che ha nuovamente conquistato il main stage del padiglione A3 con energia e novità. Terminata la seconda masterclass Zumba, l'esibizione scatenata del fondatore di Zumba, Beto Perez, insieme al ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2022, e agli 65 Zumba Education Specialist provenienti da tutto il mondo, ha entusiasmato il pubblico.

Nella cornice dell'appuntamento internazionale dedicato al benessere, Zumba ha tenuto due grandi eventi di ballo, ieri e questa mattina, per i numerosi appassionati italiani. L’ospite d’eccezione di quest’edizione è stato Mattia Zenzola, ballerino vincitore di Amici 2022 e istruttore qualificato di Zumba da quando aveva 16 anni. Mattia si è esibito insieme a Beto Perez sulle note di “Let’s Freak”, mostrando con la sua coreografia latina quanto sia semplice e divertente bruciare calorie seguendo il ritmo. Per la prima volta, l'evento è stato arricchito dalla presenza di un team di 65 Zumba Education Specialist (ZES) da tutto il mondo, che hanno reso gli appuntamenti indimenticabili.

“Da vero fan di Zumba, sin da quando ho mosso i miei primi passi nel mondo della danza, non posso che essere orgoglioso e felice di aver fatto ballare migliaia di fan dal palco di Rimini Wellness. È stata un’emozione incredibile essere qui con Beto, un’esplosione di energia e positività”, ha dichiarato Mattia Zenzola.

Oltre alle esibizioni, il brand ha presentato sul palco anche i programmi di fitness STRONG Nation e Circle Mobility. Nelle piscine dedicate, sono stati riproposti i corsi di Aqua Zumba, un allenamento/danza divertente, completo e super energico. La nuovissima app Zumba, appena presentata e disponibile in inglese, ha ulteriormente avvicinato Zumba ai suoi fan, rendendo più facile trovare classi di Zumba e allenarsi ovunque.

Beto Perez, il creatore del programma di fitness che oggi conta 15 milioni di appassionati in tutto il mondo, ha commentato: “Rimini Wellness è ormai una casa dove ci sentiamo accolti più che mai, ogni anno l'emozione è sempre più grande. Ci piace sempre portare un’onda di energia Zumba alla grande folla di appassionati di fitness per dare il via all'estate, e poi è sempre una gioia accogliere un nuovo gruppo di istruttori nella nostra famiglia Zumba”.