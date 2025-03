IEG, SIGEP WORLD 2026 anticipa le date: in programma dal 16 al 20 gennaio

IEG, SIGEP WORLD 2026 cambia le date: l’evento si terrà dal 16 al 20 gennaio per massimizzare le opportunità di business

Italian Exhibition Group (IEG) ha annunciato ufficialmente le nuove date per SIGEP WORLD 2026. Il prestigioso salone internazionale dedicato ai settori di gelateria, pasticceria, panificazione, cioccolato, caffè e pizza si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio, con una programmazione che va dal venerdì al martedì.

La decisione di anticipare l’evento risponde a precise esigenze strategiche. In primo luogo, SIGEP WORLD conferma il proprio ruolo di primo grande appuntamento dell’anno per il foodservice, consolidandosi come punto di riferimento per trend e innovazione. Inoltre, il cambio di date è stato influenzato dall’anticipazione di un mese del Gulfood di Dubai per l’edizione 2026, legata alle esigenze del Ramadan. Questo ha portato SIGEP WORLD a riprogrammare il proprio calendario con un duplice obiettivo: evitare sovrapposizioni con altri eventi internazionali, garantendo agli espositori una gestione più efficace degli appuntamenti fieristici, e massimizzare le opportunità di business assicurando un flusso ottimale di visitatori sia nazionali che internazionali.

L’adeguamento delle date rappresenta una scelta strategica che testimonia l’attenzione di IEG alle dinamiche globali del settore e alle esigenze delle aziende partecipanti. Anche nel 2026, Rimini si confermerà un hub fondamentale per l’innovazione nel settore dell’ospitalità, offrendo un palcoscenico privilegiato per aziende, prodotti e servizi. SIGEP WORLD proporrà una panoramica completa, dalle materie prime e ingredienti alle attrezzature, soluzioni di packaging e tecnologie all’avanguardia.

Le aziende partecipanti avranno l’opportunità di presentare le proprie innovazioni ai buyers provenienti da tutto il mondo. Inoltre, i protagonisti globali del settore animeranno la manifestazione con convegni, competizioni, dimostrazioni e approfondimenti esclusivi, accendendo i riflettori sulle tendenze emergenti e sui gusti del futuro.