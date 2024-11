IEG: torna a Rimini Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica

IEG, Ecomondo: l’edizione 2024 rafforza il ruolo dell’Italia nella transizione ecologica e nello sviluppo dell’economia circolare

Ecomondo, la fiera internazionale dedicata alla transizione ecologica e all’economia circolare, torna a Rimini con un’edizione da record, confermando il ruolo di primo piano dell’Italia nei settori green. Con il tradizionale taglio del nastro, è stata inaugurata la 27ª edizione dell'evento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), che quest'anno ospita oltre 1.600 espositori provenienti da tutto il mondo, oltre a buyer internazionali, istituzioni e associazioni di settore.

Il programma di incontri, organizzato in collaborazione con il Rimini Blue Lab e altre realtà locali, mira a promuovere la cultura della sostenibilità anche al di fuori della fiera, diffondendo buone pratiche e sensibilizzando un pubblico ampio sulle sfide e le opportunità della transizione ecologica.

L’Emilia-Romagna, che ospita l'evento, ha vissuto in tempi recenti gli effetti devastanti del cambiamento climatico, tema chiave di questa edizione. Come sottolineato da Irene Priolo, assessore regionale dell’Ambiente e Protezione civile, vi è infatti l’urgenza di adottare modelli di crescita basati sul risparmio di risorse e sulla circolarità, in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima, dimostrando così una volontà concreta di investire in innovazione e tecnologie e guidare un cambiamento sostenibile.

Ecomondo si distingue come crocevia di conoscenze e laboratorio di soluzioni per il futuro. Con oltre 200 convegni e workshop, l’evento offre agli esperti una piattaforma per condividere idee, progetti e tecnologie utili a fronteggiare le sfide ambientali. La fiera è ormai un punto di riferimento nella discussione internazionale sulla transizione ecologica, grazie al supporto di partner istituzionali di rilievo come la Commissione Europea e la FAO.

Questa edizione di Ecomondo rappresenta un momento decisivo per consolidare la posizione dell’Italia come leader della transizione ecologica, offrendo una piattaforma internazionale per promuovere le innovazioni che contribuiranno a modellare l’economia circolare del futuro.

L’intervista di Affaritaliani ad Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division di IEG

Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director Green & Technology Division di IEG ha espresso ai microfoni di Affaritaliani soddisfazione per i risultati dell'evento, con il quartiere fieristico completamente occupato e arricchito da altri due padiglioni e oltre 100 nuove imprese espositrici. In totale, la manifestazione ha visto la partecipazione di 1.620 brand, con una quota del 16% di espositori internazionali. Astolfi ha notato, inoltre, un forte interesse tra i visitatori e, facendo un primo bilancio, ha affermato che l’innovazione introdotta quest’anno rappresenta probabilmente il cambiamento più significativo tra le ventisette edizioni della fiera.

“Il messaggio che Ecomondo vuole trasmettere è chiaro: non dobbiamo abbassare la guardia. È fondamentale continuare a lavorare su clima, mitigazione dei cambiamenti climatici e nuovi modelli di economia rigenerativa, temi cruciali per affrontare le sfide globali. Dobbiamo fare un passo indietro nel consumo di risorse, imparando a valorizzare materiali di scarto e rifiuti come nuove materie prime. Ecomondo porta avanti questo messaggio da molti anni e continua a farlo attraverso le numerose tecnologie e innovazioni presenti in fiera”, ha concluso Astolfi.