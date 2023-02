IKN, a Future Lab presenti gli attori del mondo retail ed ecommerce

IKN, Future Lab 2023: al via il confronto tra i Top Manager del settore retail ed ecommerce

La prossima edizione di Future Lab, in programma il 15 febbraio in presenza a Milano e il 16 in live streaming, coinvolgerà Top Manager del settore retail ed ecommerce, che si confronteranno per fornire strumenti validi per affrontare tutte le sfide del momento. Numerosi i nomi di spicco che prenderanno parte all’evento, come Federico Dezi, eCommerce Manager Doppelgänger Roma, che, il primo giorno alle ore 12:00, parteciperà al Panel “Payment trends: dai pagamenti rateali alle criptovalute”, portando la propria testimonianza in merito a come è nata l’idea di inserire il pagamento in criptovalute all’interno degli store fisici e come è stata accolta dai clienti, quali benefici ha portato questa scelta e i prossimi sviluppi 2023.

Andrea Carnevale, Chief Marketing and Business Development Officer Pigna, alle ore 12:45 presenterà il Case Study “Il Social Commerce di Pigna: integrare i canali social e le piattaforme di vendita online” con focus su come generare traffico dai social media su Amazon, presentando i risultati raggiunti per i progetti Chiara Ferragni x Pigna, Barrow by Pigna e Monocromo, e su come integrare i canali social media con la piattaforma online, raccontando quale strategia è stata perseguita e come sono state superate le criticità. Lo speech fornirà una testimonianza sull’esperienza di Pigna per rendere più organica la vendita online con il lancio dell’e-commerce: obiettivi e strategia di integrazione tra le piattaforme.

Alle 14:30 Lorenzo Ranocchi, Key Account Manager Retail - GDO - FMCG Too Good To Go, parlerà degli importanti risultati raggiunti: “L’esperienza di Too Good To Go: l'app numero 1 contro lo spreco alimentare, 7M di utenti e 11M di Magic Box salvate in Italia”. La platea avrà l’opportunità di scoprire le strategie applicate da questa azienda di successo, in termini di: facilità di integrazione utenti e partner, tutto a portata di app; come aggiungere partner senza richiedere integrazione dei sistemi; risultati ottenuti in termini di “riduzione degli sprechi”.

Tra gli interventi in live streaming del 16 febbraio, i lavori saranno aperti da Vincenzo Cosenza, Founder Osservatorio Metaverso, con un intervento su “Il mercato del Metaverso e le sue applicazioni nel mondo dell’ecommerce: quali saranno i benefici reali per il commercio online e offline?”. Il Metaverso raggiungerà il valore di 830 miliardi di dollari entro il 2030. Molti brand hanno già lanciato dei “negozi” virtuali, aprendo la strada verso la progressiva trasformazione e digitalizzazione del settore retail e dell’e-commerce. Lo speech sarà un’occasione per scoprirne tutti i vantaggi, lo stato attuale e le previsioni.

