IKN, conclusa la decima edizione di Italy Insurance Forum

IKN Italy, giunta al termine la decima edizione di Italy Insurance Forum

Si è conclusa la decima edizione di Italy Insurance Forum, l’evento di riferimento per la filiera assicurativa che riunisce Manager, Compagnie, Insurtech e Broker che quest’anno si sono confrontati principalmente sulle strategie volte a contrastare gli effetti delle dinamiche inflattive e della crisi energetica sulla supply chain e sulle possibilità offerte da Open ed Embedded Insurance. Italy Insurance Forum ha registrato numeri importanti, con la presenza di circa 850 partecipanti, di cui 500 nella Main Conference, 135 speaker, 47 sponsor, 11 InsurTech a confermare il ruolo determinante che l’evento occupa nell’offerta convegnistica italiana, in termini di rispettabilità, approfondimento, networking e competenza dei protagonisti coinvolti.

L’appuntamento si è sviluppato in tre tappe (l’Insurtech Village, l’Executive Summit, e la Main Conference) con l’obiettivo sia di stimolare il confronto fra i diversi player del settore in modo continuativo, sia di esaminare, con la consueta profondità e accuratezza che distingue tutti gli eventi di IKN Italy, i temi più caldi di questo periodo di forte trasformazione del mondo assicurativo. "Assicurarsi significa proteggere i propri sogni e progetti di vita e non lasciarli distruggere dagli imprevisti. È necessario sensibilizzare gli italiani su questo, in particolare i giovani, proprio per proteggere il loro futuro": questo l’incipit che ha dato il via al dibattito della Main Conference che ha trattato, in Plenaria, il cambio di paradigma per affrontare scenari imprevedibili, i trend di mercato e il caso Eurovita, le evoluzioni del digitale, connected insurance e del modello bancassurance.

Protagonisti nomi importanti del panorama assicurativo, tra cui Giuseppe D'Andria, Partner – Insurance Sector KPMG ADVISORY; Maurizio Binetti, Direttore Generale UniCredit Allianz Vita; Lorenzo Agresti, Responsabile Commerciale Protezione Banca Mediolanum; Fabio Carniol, Managing Director and General Manager Helvetia Italia and Helvetia Vita; Dario Moltrasio, Amministratore Delegato Zurich Investment Life; Emmanuele Netzer, Chief Executive Officer AmTrust Assicurazioni; Oscar Giazzi, Sales Account Manager Imaging Group; Matteo Carbone, Founder and Director IoT Insurance Observatory. Tra i relatori anche Roberto Novelli, Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ha portato il punto di vista dell’ente.

La digitalizzazione dei processi, la gestione dei dati, l’introduzione di nuove tecnologie e l’AI sono temi che hanno acceso il dibattito tra gli speaker e particolarmente catturato l’attenzione della platea: tutte le aziende hanno a disposizione quantitativi ingenti di dati che, però, risultano insignificanti se non vengono trasformati in informazioni. Occorre, inoltre, semplificare al fine di gestire meglio i dati e renderli più concreti, senza però dimenticare che è il digitale ad essere alimentato dall’uomo e non viceversa: la digitalizzazione della gestione del processo di liquidazione dei sinistri deve avere lo scopo primario di migliorare la percezione del cliente. Sviluppare IoT può significare, per le compagnie assicurative, avere l’opportunità di creare nuovi prodotti.