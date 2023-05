IKN Italy, torna RPA & INTELLIGENT AUTOMATION

IKN Italy, al via la 7ª edizione di RPA & INTELLIGENT AUTOMATION: focus sull’efficientamento dei processi finanziari

Secondo Gartner, entro il 2024 la combinazione di RPA, AI e Low-Code permetterà alle aziende di ridurre i costi operativi del 30% e, di conseguenza, saranno sempre di più le aziende che investiranno in queste tecnologie. Parliamo quindi di un tema di grande attualità, che mostra già importanti riscontri applicativi nella realtà moderna. IKN Italy, leader nella creazione e sviluppo di eventi e progetti di formazione rivolti ai professionisti d’azienda, ha presentato al pubblico la settimana edizione di RPA & INTELLIGENT AUTOMATION, l’unico evento in Italia che offre una visione concreta sui casi di applicazione e che risponde alle domande dei professionisti sui dubbi applicativi attraverso la presentazione di insights e case study aziendali.

L'evento, ospitato ieri a Milano all'interno del Novotel Ca Granda, ha permesso la descrizione di 10 casi applicativi di RPA, AI e integrazione con Low-Code Process. La platea ha così modo di conoscere, direttamente dalle aziende, gli investimenti e i progetti di integrazione già avviati per raggiungere importanti obiettivi come: la riduzione dei costi di processi fino al 90% tramite l’automazione intelligente; l’aumento della produttività e della capacità di previsione nei processi di pianificazione; il raggiungimento di una maggiore accuratezza dei processi decisionali attraverso l’uso di dati strutturati e non; l’accelerazione del business liberando risorse dalle attività a minor valor aggiunti e l’agevolazione dell'interazione tra i sistemi di RPA e AI: ChatGPT di OpenAI.

Il commento di Antonio Capodieci, Docente di Sistemi Informativi Università del Salento

Novità 2023: focus sull'efficientamento dei processi finanziari

L'edizione 2023 dell'evento RPA & INTELLIGENT AUTOMATION, ha posto l'accento su un tema particolarmente importante, che riguarda l'efficientamento dei processi finanziari. Con la pandemia e le difficoltà affrontate, l’automazione dei processi finanziari è diventata una necessità: il lavoro da remoto, l’esigenza di ridurre i costi e il bisogno di rispondere velocemente alle oscillazioni del mercato hanno accentuato l’importanza di automatizzare i processi per renderli più agili ed efficienti.

Grazie al focus sull’efficientamento del processi finanziari scelto per la nuova edizione, è stato possibile dedicare un momento a 15 CFO, che si sono confrontati su temi di estrema rilevanza. Tra i diversi argomenti, il dibattito si è concentrato soprattutto sui vantaggi e sugli svantaggi di soluzioni end to end e single solution, sull’uso del process mining per identificare i processi inefficienti all’interno del dipartimento finanziario.

Le parole di Giuseppe Barillà, Data Business & RPA Product Owner ENGIE

L'intervista a Paolo Giglioni, CFO Mondo Convenienza

Nella corso della settima edizione di RPA & INTELLIGENT AUTOMATION, è stato presentato anche il premio “Miglior Progetto di Integrazione RPA, IA e Low-Code”.