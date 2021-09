Il futuro riparte dal 'Bio'. Le eccellenze del settore in fiera a Bologna

Il mondo del biologico è alla 33° edizione del Sana, a BolognaFiere fino al 12 settembre.

Quattro giorni sotto lo slogan “Il futuro riparte dal bio”. Cia-Agricoltori Italiani tra i protagonisti del Salone, come ogni anno, insieme alla sua associazione per la promozione del biologico Anabio, con eventi dedicati e un grande spazio espositivo.

Nei quasi 400 metri quadri riservati a Cia, al Padiglione 37, Area A28 - B51, si affiancheranno numerose aziende bio associate con le loro produzioni tipiche da ogni parte d’Italia: olio, vino, birra, legumi, cereali e farine, pasta, biscotti, miele e confetture, cosmetici e prodotti naturali.

Ma non solo produzione, anche cucina agricola al Sana con gli Agrichef Cia che si alterneranno ogni giorno nell’area Show-Cooking dello stand, per preparare piatti tipici regionali e mostrare al pubblico tutti i segreti delle ricette contadine (in allegato il programma completo).

Voce, poi, al dibattito sull’agricoltura biologica per il Green Deal, con l’iniziativa sul “Progetto BioControllo: primi risultati e sviluppi futuri”, organizzata da Cia e IBMA Italia, che si terrà sabato 11 settembre, alle ore 10, presso la Sala Convegni del Salone tematico Sanatech, al Padiglione 37.

Sempre sabato 11, alle ore 15 presso la Sala Concerto (Blocco D Piano I), si terrà invece la conferenza stampa di presentazione del “Progetto Sementi Biologiche” a cura di Anabio e Cia-Agricoltori Italiani.