Influencer Marketing in Italia, una survey sullo stato attuale e le prospettive future del settore

L'Influencer Marketing è ormai da tempo una leva crescente nel marketing mix delle imprese, ma a che punto siamo in Italia?

Ancora oggi, nonostante il livello di maturità raggiunto dal settore, sono diversi gli elementi che possono influenzare il risultato finale di una campagna e l’emergere costante di nuovi trend e strumenti tecnologici richiede un aggiornamento continuo delle competenze e lo sviluppo di professionalità specifiche.

“Il valore dell'Influencer Marketing per le aziende italiane” è la prima edizione della survey realizzata da PopulaRise per analizzare lo stato attuale e le prospettive future del settore ed è rivolto a tutti coloro che si occupano di Social Media Management e Digital Marketing all'interno di un'agenzia, un'azienda o un centro media.

È possibile rispondere alla survey fino al 24 Febbraio cliccando qui.

I risultati saranno diffusi successivamente a tutti i partecipanti.





PopulaRise è una start up innovativa che opera nel settore MarTech ed è la prima piattaforma di Popular People Marketing (influencer marketing senza influencer) offre alle aziende campagne di social media marketing altamente performanti, utili per promuovere prodotti e servizi o diffondere iniziative ed eventi aziendali sul territorio nazionale, in collaborazione con una community di migliaia di persone disposte a condividere contenuti nei propri profili social in cambio di crediti.