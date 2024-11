Iliad, arriva al cinema “Una terapia di gruppo”: protagonista la iliadbox

Iliad debutta al cinema: la iliadbox al centro di alcune scene chiave del film “Una terapia di gruppo”

Arriva oggi nei cinema italiani il film “Una terapia di gruppo”, una commedia brillante prodotta da Warner Bros. Entertainment Italia insieme a Roberto Sessa per Picomedia. Sotto la direzione di Paolo Costella, il lungometraggio affronta con ironia e sensibilità il tema della salute mentale, avvalendosi di un cast d’eccezione che include Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann, Ludovica Francesconi, e con Lucia Mascino.

Con questo film, iliad fa il suo debutto nel mondo del product placement cinematografico, grazie alla presenza della iliadbox in alcune scene chiave. Questo esordio segna un passo importante per il brand, che sceglie il cinema come mezzo universale per rafforzare la propria connessione con il pubblico e ampliare la sua presenza nel mondo dell’intrattenimento.

La trama ruota attorno a un malinteso che porta i protagonisti a presentarsi contemporaneamente nello studio di un rinomato psicoterapeuta. Tra gli elementi che emergono nel racconto, la iliadbox, posizionata nella reception dello studio medico, si rivela un prezioso alleato per uno dei personaggi.

La iliadbox, il router dal design iconico e completamente sviluppato da iliad, è stata introdotta nel 2022 con il lancio dell’offerta fibra 100%. Nella sua versione più recente, iliadbox Wi-Fi 7, rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia per la connettività domestica.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, “Una terapia di gruppo” è disponibile nei cinema a partire da oggi, giovedì 21 novembre.