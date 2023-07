illimity assegna un Premio di Risultato ai dipendenti

illimity, fino a 920 euro di Premio di Risultato per i dipendenti:

valorizzazione, coinvolgimento e benessere delle persone al centro dei valori della Banca

illimity conferma anche quest’anno l’assegnazione di un Premio di Risultato: gli illimiters riceveranno nel mese di luglio un importo variabile, fino a 920 euro, in relazione all’inquadramento professionale e alle preferenze sulle modalità di erogazione. La valorizzazione, il coinvolgimento e il benessere delle persone, in un Gruppo che conta oltre 850 illimiters di 25 nazionalità, provenienti da oltre 300 organizzazioni, rappresentano fattori essenziali alla base del successo di illimity. La Banca ha voluto, quindi, ancora una volta, premiare il costante impegno dimostrato dai dipendenti nel sostenere il continuo percorso di crescita di illimity.

In linea con gli accordi definiti con le Organizzazioni Sindacali, i dipendenti hanno potuto scegliere se ricevere il premio in denaro oppure convertirlo in welfare, con una maggiorazione del 15% sul valore del premio. L’importo del premio in denaro varia, in base al livello di inquadramento, da un minimo di 560 euro a un massimo di 800 euro, e da un minimo di 644 euro a un massimo di 920 euro nel caso di conversione dello stesso in credito welfare, ambito su cui illimity pone da sempre grande attenzione promuovendo iniziative che mettono al centro conciliazione vita-lavoro, genitorialità, formazione e, più in generale, il benessere delle sue persone. Nel definire le politiche di welfare, illimity ha infatti voluto creare un ecosistema che consentisse a ciascun illimiter di scegliere “à la carte” ovvero di crearsi, in funzione dei propri bisogni e interessi, un mix diverso ogni anno: dalla prevenzione, ai viaggi, alle rette scolastiche, ai corsi di lingua e tanto altro. Questo specifico sistema di welfare in illimity è contrattualizzato, a prescindere dal variare delle performance aziendali, ed è in media pari a 5.000 euro per dipendente.

Il Premio di Risultato rappresenta un’importante componente del più completo pacchetto retributivo per i dipendenti illimity che include, oltre alla RAL, un’incentivazione annuale che si basa sulle performance e un ampio e distintivo programma di welfare volto a sostenere i dipendenti e a promuovere un ambiente di lavoro sano e inclusivo.

illimity da sempre è impegnata attivamente nel promuovere l'uguaglianza di genere all'interno dell'organizzazione ed ha attuato, fin dall’inizio, politiche retributive volte a ridurre il Gender Pay Gap, come evidenziato all’interno della Disclosure Non Finanziaria annuale, e assicurare una retribuzione equa per tutti i dipendenti, basata sulle prestazioni, indipendentemente dal genere.

L’impegno e l’attenzione dimostrata dalla Banca nei confronti dei dipendenti ha portato una percezione positiva dell’ambiente di lavoro, considerato eccellente dall’80% degli illimiters, e all’assegnazione del riconoscimento di Great Place to Work per la quarta volta consecutiva. Marco Russomando, Chief HR & Organization Officer di illimity, ha commentato: “Per noi è significativo riconoscere, con questo Premio, la centralità del lavoro svolto giorno per giorno dai nostri illimiters in un contesto macroeconomico sempre più sfidante. Non cesseremo di impegnarci per costruire iniziative che consentano agli illimiters di proseguire nel loro percorso di sviluppo che rappresenta il volano, insieme all’innovazione, del consolidamento e della crescita organica del nostro Gruppo”.