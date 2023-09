Illimity Bank: confermata per il terzo anno "Best Workplace Europe"

Illimity Bank è Best Workplace in Europa: inclusa per il terzo anno consecutivo nella classifica Great Place To Work

Illimity Bank è stata riconosciuta, per il terzo anno consecutivo, quale Best Workplace Europe 2023 dalla società Great Place to Work, che ogni anno analizza e seleziona le migliori aziende per le quali lavorare. Nel dettaglio, all’interno della categoria large companies europee, illimity è tra le uniche due aziende italiane presenti e l’unica banca italiana. Anche nella classifica complessiva, che comprende in aggiunta le medium e le small companies, illimity ha ottenuto un ottimo risultato essendo tra le uniche cinque aziende italiane selezionate a livello europeo.

Tale riconoscimento segue la certificazione italiana di Great Place to Work ottenuta da illimity per il quinto anno consecutivo nella categoria delle aziende del Paese con almeno 500 dipendenti. Il Gruppo è stato selezionato come uno dei migliori luoghi di lavoro a seguito di una survey a cui hanno partecipato oltre 800 illimiters. I dati raccolti evidenziano una percezione positiva dell’ambiente lavorativo con l’83% degli illimiters che si dichiara orgoglioso della propria azienda e il 77% che considera illimity un luogo di lavoro eccellente.

Anche il Trust Index, indicatore che riassume la percentuale di risposte positive in cinque ambiti con riferimento al clima aziendale (credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione), è superiore al benchmark nazionale di settore, attestandosi al 74%. Tali riconoscimenti, a livello europeo e nazionale, confermano l’impegno di illimity nella valorizzazione delle persone del Gruppo attraverso un sistema di welfare attento ai temi di Diversity Equity & Inclusion ed un approccio flessibile che propone soluzioni personalizzabili, “à la carte”, nel rispetto dei bisogni e interessi di ciascuno.

Marco Russomando, Chief HR & Organization Officer del Gruppo illimity ha commentato: “Sono molto felice del risultato ottenuto che riconosce, per il terzo anno consecutivo, illimity quale Best Workplace Europe. Il nostro modello di welfare, aperto e inclusivo, si è rivelato efficace nel tempo consentendo di attrarre, in soli quattro anni, oltre 900 illimiters, con un’età media di 37 anni, provenienti da 26 Paesi e 300 diverse aziende. Continueremo ad investire in modelli innovativi che permettano di lavorare in un contesto accogliente e dinamico per tutti gli illimiters”.