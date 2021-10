illycaffè, la nuova illy Art Collection di Ron Arad è un invito al viaggio

illycaffè, la nuova illy Art Collection Barcolana realizzata da Ron Arad è un invito al viaggio verso nuove rotte per non avere paura delle sfide

Come da tradizione, in occasione della 53.a edizione di Barcolana, l’iconica tazzina creata nel 1991 per illy da Matteo Thun, diventa la tela da personalizzare per i più importanti artisti contemporanei. Per l’edizione di quest’anno illycaffè ha scelto l’artista e designer di origine israeliana, Ron Arad, presente nelle più grandi collezioni del mondo, dal Centre Georges Pompidou di Parigi, al Metropolitan Museum of Art di New York, fino al Victoria & Albert Museum di Londra, che si è ispirato al motto della 53.a edizione di Barcolana, “Le Nuove Rotte” per creare la sua personale interpretazione dell’iconica tazzina.

Nasce così la nuova illy Art Collection Barcolana dallo stile minimale, in cui linee essenziali e sinuose danno vita all’essenza della regata stessa: il mare, le barche e la vela. Nella tazzina realizzata da Ron Arad la navigazione assume nuove forme, grazie anche alla scelta di utilizzare un particolare pennello capace di riprodurre in digitale le tecniche pittoriche tradizionali. Attraverso linee, colori e immagini che rievocano le carte e le mappe nautiche, siamo invitati a intraprendere un viaggio lungo nuove e inesplorate rotte.

“In questa illy Art Collection Ron Arad consegna alla nostra tazzina lo spirito di libertà e novità insito nella 53.a edizione della Barcolana. Siamo orgogliosi di rinnovare il sodalizio con quello che è l’evento simbolo della città di Trieste, dedicandogli questa nuova illy Art Collection che ci invita a non avere paura delle sfide che ci attendono e ci invoglia a intraprendere nuove rotte su mari azzurri e cieli tersi. Un messaggio di fiducia e speranza che siamo lieti di offrire a tutti con una tazzina di buon caffè” afferma Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè.