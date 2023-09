Immobiliare.it Insights: Luke Brucato nominato Chief Strategy Officer

Immobiliare.it Insights: Luke Brucato è il nuovo Chief Strategy Officer

Immobiliare.it Insights annuncia la nomina di Luke Brucato a Chief Strategy Officer dell’azienda, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività a supporto di banche e operatori del mondo finanziario. La proptech del gruppo di Immobiliare.it è dedicata all’analisi e all’elaborazione dei dati del mercato immobiliare italiano ed estero per la creazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e analitico rivolti principalmente al mondo dei servizi finanziari. Brucato vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore, con incarichi dirigenziali in società come CRIF, Prelios e più recentemente RE Valuta, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Marketing & Innovation Officer, occupandosi di coordinare le iniziative a forte componente digitale.

"Sono veramente orgoglioso di unirmi al team di Immobiliare.it Insights che da anni investe risorse nel processo di digitalizzazione dei servizi per il comparto finanziario", dichiara Luke Brucato, nuovo Chief Strategy Officer di Immobiliare.it Insights. "L’evoluzione della data intelligence immobiliare nei prossimi anni proseguirà ancora più rapidamente, anche grazie ai recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale, e sono entusiasta di poter lavorare al consolidamento della posizione dell’azienda come punto di riferimento del settore".

Immobiliare.it Insights sviluppa analisi immobiliari altamente dettagliate per banche, società di valutazione, servicer e investitori, fornendo loro studi e approfondimenti, completi anche di dati su valori, performance energetiche, location intelligence. La società sviluppa i propri algoritmi grazie a un team di data scientists che sfruttano il patrimonio di dati di Immobiliare.it ed è nata a seguito dell'acquisizione di Realitycs, società fondata a Siena da Simone Gadenz, attuale CEO.