ING rilancia Conto Arancio, on air lo spot con Elio e le Storie Tese

ING, in onda lo spot dedicato al Conto Arancio con protagonisti Elio e le Storie Tese

ING rilancia Conto Arancio. E, per la realizzazione dello spot, si affida all’ironia e all’irriverenza degli Elio e le Storie Tese. Nella campagna pubblicitaria firmata da Leagas Delaney e prodotta da Think Cattleya, l’istituto bancario dà voce alla nuova offerta del suo conto deposito: tutti i nuovi clienti Conto Arancio vedranno crescere i propri risparmi con un tasso di interesse pari allo 0,50% annuo lordo, senza alcun vincolo e mantenendo i soldi sempre disponibili per ogni evenienza. Inoltre, per i primi 3 mesi, si potrà godere di un tasso pari al 3%.

Guarda lo spot

“Da sempre in ING offriamo soluzioni fatte su misura dei nostri clienti e delle loro esigenze in evoluzione - commenta Silvia Bagiolo, Head of Communications & Brand Experience di ING Italia. Ed è evidente che, fra bollette e rincari, in questo momento abbiamo tutti bisogno di un modo semplice e concreto per gestire i nostri risparmi, mantenendo sempre la libertà di poterne disporre quando ne abbiamo bisogno. Gli amici di Elio e le Storie Tese cantano “li metti quando vuoi, li togli quando vuoi”, che è il cuore della nostra offerta di Conto Arancio: un tasso competitivo senza alcun tipo di vincolo sulle somme depositate. Fra una nota e un’altra e un pizzico di ironia che da sempre ci contraddistingue, ricordiamo ai clienti che la nostra offerta è trasparente e senza condizioni nascoste, anzi... proprio senza condizioni”, continua Bagiolo.

“Una campagna irriverente che finalmente ha fatto riemergere il carattere da challenger del brand, grazie al quale ING ha costruito la sua notorietà fin dal suo arrivo in Italia. Crediamo che nessun’altra banca oggi avrebbe avuto il coraggio di comunicare così. E pensiamo che, proporre una campagna creativa divertente e che possa sdrammatizzare un momento complesso come quello che stiamo vivendo, sia proprio quello che ci vuole”, aggiungono Fabio Pedroni e Cinzia Pallaoro, direttori creativi di Leagas Delaney.

E naturalmente, come riporta Engage, parlando di Conto Arancio, non potevano mancare due easter egg dedicati all’iconica zucca, tutti da scoprire. Lo spot dedicato al rilancio del conto deposito sarà on air per tutta la prima parte dell’anno. Il piano media, curato da Dentsu Italia - dallo scorso anno partner media di ING - ha preso il via l’8 gennaio e vede il coinvolgimento di tv, digital e radio.