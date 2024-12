Innovazione e integrazione: ARECneprix trasforma le sfide del credito in opportunità di crescita

Dalla gestione degli Stage 2 ai progetti complessi: il CEO Marco Sion Raccah racconta ad Affaritaliani il modello distintivo di ARECneprix

ARECneprix, società interamente controllata da illimity Bank, si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore dell’asset management, con un focus particolare sulla gestione di investimenti a valore aggiunto e gestione del credito per la clientela corporate. Nata dalla fusione tra neprix e AREC, la società è specializzata nella gestione di Asset Real Estate e di crediti UTP e Stage 2 di dimensioni medio-grandi, con una prevalente componente immobiliare.

In una recente intervista rilasciata ad affaritaliani.it, il CEO Marco Sion Raccah ha illustrato l’approccio distintivo della società, evidenziando la sua capacità di adattarsi alle specifiche esigenze del mercato e dei suoi clienti.

“ARECneprix non è una tradizionale asset management company”, spiega Raccah. “Siamo una realtà che combina competenze avanzate nell’asset management, nel servicing, e nel settore finanziario. Questa sinergia ci consente di generare valore concreto sia per gli investitori che per i creditori, attraverso un modello unico e integrato”.

Un punto cardine del modello operativo di ARECneprix è il suo approccio bottom-up, che parte dall’analisi approfondita delle caratteristiche del credito e del sottostante immobiliare per massimizzarne il valore. “Non ci limitiamo a strategie top-down tipiche dei servicer tradizionali, ma lavoriamo per trasformare il valore potenziale dell’asset in risultati tangibili. Questo significa gestire ogni fase, dall’analisi preliminare alla realizzazione finale, con un focus costante sulla creazione di valore”.

L'eterogeneità della sua struttura interna rappresenta uno dei tratti caratterizzanti di ARECneprix. L’azienda vanta un dipartimento tecnico real estate che gestisce aspetti tecnici, urbanistici, architettonici e valutativi, oltre a project management e monitoring. Questo team collabora con l’unità di asset management, composta da esperti con competenze trasversali nel settore finanziario e industriale, con una divisione legale e una di advisory dedicata ai clienti. “Anche nelle collaborazioni con consulenti esterni, garantiamo una qualità di interazione e supervisione rigorosa che ottimizza il rapporto costi-benefici per i nostri clienti”. A completamento della struttura, in ARECneprix è presente anche una divisione di structuring che si occupa di strutturare i singoli investimenti con un approccio su misura per l’investitore.

La capacità di risolvere situazioni complesse e trasformarle in opportunità di crescita posiziona ARECneprix come un partner strategico per gli investitori: “Ci definiamo una Total Asset Management Company perché non ci limitiamo a gestire gli asset, ma copriamo ogni fase della catena del valore, integrando competenze specialistiche per creare risultati solidi e duraturi”, continua Raccah. “Un esempio concreto è il progetto No.Mo District a Roma, realizzato in collaborazione con Finint Investments dove siamo riusciti a sbloccare una situazione complessa, trasformando un’area di oltre 200.000 mq in uno dei poli più promettenti della Capitale”.

La gestione degli Stage 2: un punto di forza strategico

ARECneprix si distingue anche per la gestione dei crediti Stage 2, ovvero crediti che, pur essendo ancora in bonis, mostrano segnali di potenziale deterioramento. Secondo l’ultimo rapporto PwC, al 31 dicembre 2023, questi crediti ammontavano a oltre 210 miliardi di euro nei bilanci delle banche italiane.

“Gli Stage 2 rappresentano una sfida cruciale”, afferma Raccah. “ARECneprix è stata pioniera in Italia nella gestione di questa tipologia di crediti, avviando la prima operazione già dal 2016. Il nostro target non è il recupero del credito: il nostro obiettivo è supportare il debitore nel ripristino della sostenibilità finanziaria e costruire le condizioni affinché rimanga o ritorni in bonis. Essendo parte di un Gruppo bancario, possiamo inoltre erogare nuova finanza, supportando così la manovra finanziaria, ove necessario, senza bisogno di attingere a terze parti. Insomma, integriamo in house la risposta a tutte le necessità”.

Il valore distintivo di ARECneprix risiede, infatti, nella combinazione di due competenze chiave. Da un lato, l'azienda dispone di un asset management altamente specializzato, con una profonda conoscenza ed esperienza nel settore di riferimento. Questo le consente di collaborare in modo efficace con i borrower per sviluppare piani di uscita dalla crisi realistici e sostenibili. Dall'altro, grazie all’appartenenza al Gruppo illimity, ARECneprix è in grado di garantire l’accesso ai finanziamenti anche in situazioni complesse, spesso decisivi per l’attuazione di piani di ristrutturazione.

Questo modello operativo porta con sé un significativo valore sociale. “Per noi, il dialogo, la collaborazione tra tutti gli stakeholder sono essenziali per creare valore condiviso e massimizzare i risultati. Ogni azienda corporate che supportiamo rappresenta non solo un’entità economica, ma anche un sistema di lavoratori, fornitori e altri stakeholder. Preservare un’azienda significa salvaguardare un’intera rete di relazioni economiche e sociali”, conclude Raccah.

I vantaggi del modello ARECneprix

Nel modello operativo di ARECneprix, ogni fase degli investimenti viene gestita direttamente, che si tratti di asset, crediti o altre opportunità. L’attività inizia fin dalla fase di origination - con opportunità che provengono sia dal mercato, dove l'azienda è un player di riferimento, sia da una ricerca proattiva condotta internamente.

La fase successiva si concentra sull’identificazione di valore, orientandosi verso opportunità con un potenziale di valorizzazione concreto e misurabile. Durante la due diligence e l'underwriting, vengono analizzati in dettaglio qualità e i rischi dell'investimento, valutandone i possibili impatti. Infine, spiega Raccah, “ci occupiamo poi di monitoraggio, reporting e realizzazione fino alla chiusura dell’operazione, assicurandoci che ogni fase contribuisca alla massimizzazione del valore”.

Nella gestione dei crediti Stage 2, ARECneprix si distingue per alcuni fattori chiave che rafforzano la sua efficacia. La profonda conoscenza dei settori di riferimento consente di individuare soluzioni personalizzate, grazie a un’analisi approfondita delle industry sottostanti, non solo quelle Real Estate. L'azienda fornisce anche un affiancamento diretto al borrower, lavorando a stretto contatto con il debitore per identificare insieme la soluzione migliore verso il ripristino della sostenibilità finanziaria, anche grazie alla capacità di fornire nuova finanza.

“Operiamo sempre in un contesto collaborativo e consensuale con le banche creditrici, mantenendo come obiettivo condiviso il rilancio dell’iniziativa e il ritorno dell’azienda allo status di in bonis”, riporta Raccah. “La nostra forza non si limita all’analisi e alla pianificazione strategica ma si concretizza nell’execution. Traduciamo i piani elaborati in azioni operative e risultati tangibili”.

Integrazione tra advisory e capacità di asset management: un modello innovativo

“Oltre alla gestione diretta degli investimenti”, continua il General Manager di ARECneprix, “offriamo servizi di advisory rivolti a banche, investitori e operatori di mercato. Nei contesti più complessi, mettiamo a disposizione le nostre competenze per supportare la gestione dei progetti Real Estate e del credito. A differenza degli advisor tradizionali, non ci limitiamo a fornire analisi o raccomandazioni o piani strategici: accompagniamo i nostri clienti lungo tutto il percorso, traducendo le soluzioni in azioni concrete”.

L’elemento distintivo di questo approccio risiede nella profonda integrazione tra advisory e capacità di asset management. ARECneprix vanta una struttura organizzativa composta da professionalità diverse, che operano in modo trasversale grazie a team multidisciplinari. Questa collaborazione interna garantisce una sinergia tra le diverse aree di competenza, rendendo il modello di lavoro particolarmente efficace e flessibile.

“Unendo competenze operative e una struttura integrata”, conclude Raccah.” siamo in grado di affrontare le sfide più complesse del mercato. Questo ci consente di generare valore per tutti gli stakeholder e di posizionarci come partner strategico per investimenti e consulenze di alto livello”.