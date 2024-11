Innovazione e accessibilità: UniCredit protagonista al Salone dei Pagamenti 2024 con Buddy R-Evolution e Genius Pay

Salone dei Pagamenti, UniCredit: nuove soluzioni per la banca del futuro. Buddy a disposizione dei clienti h24 e Genius Pay per i giovani

Si è conclusa oggi la nona edizione del Salone dei Pagamenti, evento di spicco per il settore della tecnologia finanziaria, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 400 relatori, startup e grandi aziende. Al centro del dibattito, temi cruciali come l'intelligenza artificiale, la moneta digitale e pagamenti B2B, con workshop e sessioni dedicate alle tendenze emergenti e al loro impatto sul business e sulla vita quotidiana.

UniCredit, Main Partner del Salone, ha presentato alcune delle sue soluzioni più innovative, confermandosi all'avanguardia nella trasformazione digitale del settore bancario. Presso il proprio stand, la banca ha svelato le evoluzioni di Buddybank con il progetto Buddy R-Evolution.

Lanciata nel 2018, Buddybank è stata la risposta di UniCredit alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso servizi bancari accessibili, veloci e completamente digitali. Con il nuovo progetto Buddy R-Evolution, la banca alza l'asticella dell'innovazione, introducendo una "filiale remota" che integra mobile banking, concierge, servizi on-demand e supporto tradizionale, tutto in un'unica piattaforma tecnologicamente avanzata.

Parte del piano strategico UniCredit Unlocked, che prevede investimenti significativi nel cloud, Intelligenza Artificiale e gestione dei dati, Buddy R-Evolution offre una gamma completa di prodotti bancari: conti, carte, finanziamenti, investimenti e assicurazioni. Il servizio punta sulla massima flessibilità, consentendo ai clienti di accedere ad assistenza remota dal lunedì al sabato mattina e di fissare appuntamenti personalizzati con uno dei 750 agenti finanziari UniCredit, anche a domicilio.

UniCredit ha anche presentato Genius Pay, una carta ricaricabile su circuito Mastercard, che funge anche da conto di pagamento grazie alla presenza di un IBAN. Genius Pay si distingue per la sua versatilità: è pensata sia per clienti maggiorenni che per minorenni di età compresa tra 11 e 17 anni, previo consenso di un genitore. La carta, disponibile tramite la filiale Buddy, offre una soluzione semplice e sicura per la gestione delle finanze, perfetta anche per educare i più giovani alla gestione del denaro.

Con Buddy R-Evolution e Genius Pay, UniCredit ha ribadito il suo impegno nel rendere i servizi bancari sempre più accessibili, flessibili e orientati alle esigenze del cliente.

L'intervista di Affaritaliani a Alberto Alessi, Responsabile del Modello di Servizio Buddy

"UniCredit è oggi presente al Salone dei Pagamenti 2024, dove presenta anche Buddy, il modello di servizio digitale di UniCredit che consente ai clienti di accedere a un servizio di filiale attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e di usufruire di consulenza specialistica su un catalogo prodotti bancari, finanziari, di investimento e assicurativi tra i più ampi disponibili. Il cliente può scegliere dove, come e quando interagire con la banca, anche in orari non convenzionali, in totale libertà", ha dichiarato Alberto Alessi, Responsabile del Modello di Servizio Buddy.

Alessi ha inoltre spiegato come Buddy non sostituisca la rete di filiali tradizionali di UniCredit, ma la integri, offrendo al cliente diverse modalità di interazione. È possibile rivolgersi alle filiali fisiche, utilizzare la chat della filiale digitale attiva h24, oppure richiedere una consulenza specialistica direttamente a domicilio, grazie alla rete di agenti sul territorio.

"Inoltre", ha concluso Alessi, "UniCredit presenta oggi un nuovo prodotto recentemente lanciato: Genius Pay. Si tratta di una carta con IBAN che offre tutte le funzionalità di un conto corrente, combinandole con la semplicità di una carta prepagata. Genius Pay è sottoscrivibile a partire dagli 11 anni di età, un aspetto importante per UniCredit, che vuole aiutare i più giovani a familiarizzare con la gestione del denaro in modo sicuro. I genitori possono mantenere il pieno controllo sulle funzionalità della carta, garantendo un utilizzo responsabile da parte dei ragazzi".