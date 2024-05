Insparya: inaugurato il primo centro in Medio Oriente

Insparya apre il primo centro nel Medio Oriente per la cura dell'alopecia

Il Gruppo Insparya, leader nell'ambito della diagnosi, del trattamento e della ricerca sull'alopecia, festeggia l'apertura del suo primo centro al di fuori dell'Europa, segnando un importante passo nel suo percorso di espansione internazionale intrapreso negli ultimi 15 anni. Dopo aver consolidato la sua presenza in Spagna, Italia e Portogallo, Insparya si insedia ora nella città di Muscat, capitale dell'Oman, presso l'International Hospital of Oman.

Il nuovo centro, un'innovativa struttura destinata a soddisfare le esigenze dei pazienti locali, offre trattamenti all'avanguardia per la salute dei capelli, combinando un alto livello di specializzazione tecnologica e medica. Con l'apertura di 12 centri in Europa e una solida esperienza nell'ambito, che ha coinvolto più di 120.000 pazienti e oltre 60.000 trapianti, questa nuova struttura rappresenta una pietra miliare nel panorama della cura dell'alopecia nel Medio Oriente.

All'inaugurazione hanno preso parte personalità di spicco, funzionari ed esperti del settore sanitario, tra cui Sheikha Amal bint Suhail Bahwan, presidente di Al Afia Healthcare Development and Investment Company e vicepresidente di Suhail Bahwan Group Holding, e i membri del Consiglio di Amministrazione di Insparya Group. Sua Eccellenza Abdul Salam bin Mohammed Al Murshidi, Presidente dell'Autorità per gli Investimenti dell'Oman e patrocinatore dell'inaugurazione, ha sottolineato l'importanza di questo investimento nel contesto dell'impegno del Sultanato dell'Oman per attrarre investimenti privati e promuovere progetti basati su tecnologie avanzate che migliorino i servizi sanitari.

Sandro Cardoso, Amministratore dell'area marketing e commerciale Insparya a livello di Gruppo, ha dichiarato che l'apertura del centro a Muscat mira a offrire ai pazienti dei paesi CCEAG e arabi un'esperienza di alta qualità, grazie alla competenza, alla tecnologia e all'innovazione di Insparya. Il Gruppo Insparya è attualmente l'unica azienda nel settore che opera in diverse aree della ricerca biologica, tecnologica e robotica, con un investimento annuo di oltre 2 milioni di euro.

“Il nuovo centro di Muscat impiegherà personale medico Insparya proveniente dall'Europa e si avvarrà di tutti i dispositivi medici e le attrezzature che abbiamo sviluppato nei nostri centri di ricerca. Tutti i nostri pazienti, sia in Europa, sia in Medio Oriente, possono scegliere di recarsi in uno dei centri Insparya e prendersi cura della propria salute con la garanzia di trovare ovunque qualità e affidabilità", ha affermato il Dottor Carlos Portinha, Chief Clinical Officer del Gruppo Insparya.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore e una presenza consolidata in Spagna, Italia, Portogallo e ora anche in Oman, il Gruppo Insparya si posiziona tra i leader europei nella cura dei capelli, con l'obiettivo ambizioso di diventare un punto di riferimento globale nel settore. A livello mondiale, l'azienda dispone di oltre 90 sale operatorie e più di 400 professionisti dedicati alla ricerca, alla diagnosi e al trattamento dell'alopecia, offrendo soluzioni avanzate per prevenire la caduta dei capelli.