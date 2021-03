Intesa Sanpaolo: 4,3 milioni di euro a Pianca per una crescita sostenibile

Simonato, Intesa Sanpaolo: "Affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile e nei criteri ESG è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo"

Intesa Sanpaolo e Pianca spa hanno finalizzato un’operazione di finanziamento rivolta alla crescita sostenibile dell’azienda veneta. Creare luoghi veri, disegnati su misura e fatti di oggetti senza tempo: questa l’aspirazione di Pianca, che dal 1956 produce sistemi e arredi per la casa e il contract.

Ebanisti da generazioni, i Pianca si sono passati di mano in mano i segreti della lavorazione del legno e la passione per questo materiale. Il finanziamento di 4,3 milioni di euro è destinato a supportare l’importante investimento in corso presso la sede produttiva di Codogné che consiste nell’ampliamento del fabbricato esistente e nell’acquisto di nuovi impianti che miglioreranno e renderanno più efficiente il processo produttivo. In particolare, sono previsti due obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance). Il primo obiettivo include l’introduzione di una politica di approvvigionamento che integri considerazioni ambientali: è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici - presenti anche nella sede di Pianca a Gaiarine, con un impianto che copre interamente il fabbisogno energetico dell’azienda -, oltre che l’acquisto di auto elettriche aziendali e l’installazione delle relative colonnine di ricarica. Verrà ottimizzato l’intero processo produttivo grazie a macchinari ad alta efficienza energetica e nuovi impianti che permetteranno di utilizzare almeno il 10% di materia prima in meno, riducendo in questo modo sfridi e scarti di lavorazione. Il sistema di riscaldamento scelto, a termostrisce radianti, sarà in grado di assicurare un elevato comfort termico oltre che un considerevole risparmio energetico. Grande attenzione verrà data anche al progetto del green, con la creazione di un’ampia area verde e la piantumazione di piante autoctone che contribuiranno al benessere di dipendenti e visitatori.

Il secondo obiettivo di miglioramento è riferito alla quota di clienti e fornitori coinvolti sui temi della sostenibilità, che si traduce nell’utilizzo di programmi di promozione della cultura della sostenibilità finalizzati a coinvolgere clienti e fornitori nell’adottare pratiche virtuose in questo ambito. Da sempre legata alla cultura del legno, Pianca sceglie fornitori di pannelli certificati FSC, utilizzando solo legno proveniente da boschi certificati, a prelievo controllato e contro la deforestazione, oltre che pannelli privi di colle tossiche. I prodotti dell’azienda veneta si ispirano a valori solidi coltivati nel tempo: la cura per i dettagli, la selezione dei materiali, la sofisticatezza mai esibita degli accostamenti e il rispetto per l’ambiente. La durabilità di un prodotto è la chiave della sua sostenibilità e per questo Pianca è impegnata nella creazione di arredi senza tempo, che nascono in risposta a bisogni reali. Una costante ricerca verso nuovi materiali, processi e tecnologie, è inoltre promossa da Pianca con l’obiettivo di ridurre sempre di più la propria impronta ambientale.

Per raggiungere traguardi sempre più importanti e risultati sempre più sostenibili, ed essere Green non solo a parole, ma anche nei fatti. Per Intesa Sanpaolo è fondamentale promuovere lo sviluppo di un'economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura in particolare nelle PMI, riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato un nuovo strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato s-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance ESG condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle PMI, con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Per ogni anno in cui l’impegno sarà rispettato sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità.

“Conserviamo e tramandiamo l’arte di lavorare il legno da 14 generazioni - dichiara Aldo Pianca, Presidente dell’azienda - Abbiamo ricevuto in eredità la passione per la materia, il rispetto e la gratitudine per la biodiversità che la natura ci offre. Per questo siamo convinti che sostenibilità non sia un traguardo da raggiungere, ma un percorso da intraprendere. Gli interventi in corso nella nostra sede aziendale fanno parte di questa strategia, dell’impegno costante a migliorare le nostre performance ambientali: con l’obiettivo di avere una produzione sempre più green e offrire prodotti ancora più sostenibili”.

“La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità - ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo. "Pianca è un’eccellenza del nostro territorio, che contribuisce alla valorizzazione del nostro made in Italy, allo sviluppo della tradizione manifatturiera della Marca trevigiana nel legno e arredo ed alla sua vocazione sui mercati internazionali. Affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile e nei criteri ESG è per noi una soddisfazione ma anche una responsabilità, che ci permette di essere parte attiva nella creazione di valore collettivo.”