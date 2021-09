Intesa Sanpaolo al Supersalone, €1,5 Mrd per le PMI del “Sistema Casa”

Intesa Sanpaolo, 1,5 miliardi di euro per ridurre l’impatto ambientale delle PMI e favorire la crescita all’estero del settore arredo e design

Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile di Milano e prima banca italiana anche nel supporto finanziario al settore del mobile e del sistema produttivo italiano, ha messo a disposizione delle PMI dell’intero “Sistema Casa” due nuovi plafond, nell’ambito del programma Motore Italia, per favorire gli investimenti volti a ridurre l’impatto ambientale (1 miliardo di euro) e per sviluppare le attività all’estero (500 milioni di euro).

La nuova misura di supporto al rilancio dell’economia di settore è stata annunciata oggi al Supersalone milanese. Intesa Sanpaolo ha infatti ospitato in Triennale “Il Salone del Mobile di Milano: dal settore un segnale di rilancio per il Paese”, un incontro in collaborazione con il Salone del Mobile e il sistema Federlegno Arredo dedicato alle imprese dell’arredo e del design, che ha favorito l’occasione per una riflessione sull’andamento e sulle opportunità di sviluppo del “Sistema Casa” in un contesto di superamento della crisi generata dal Covid-19.

Si rinnova così la partnership con il Salone del Mobile iniziata nel 2017, nel solco di una collaborazione pluriennale che vede il primo gruppo bancario italiano impegnato a favore della ripresa economica, sociale e culturale del Paese. Intesa Sanpaolo ha deciso, dopo aver sostenuto le PMI in tutta la fase dell’emergenza sanitaria, di intervenire a fianco delle imprese del Made in Italy per contribuire al rilancio.

Ad aprire i lavori oggi è stato Stefano Boeri, architetto e presidente della Triennale di Milano insieme a Gianluigi Venturini, direttore regionale Milano e provincia Intesa Sanpaolo, cui è seguita la presentazione di un’indagine sullo scenario macro-economico di Gregorio De Felice, Chief economist e Head of Research del Gruppo. Si sono poi confrontati in una tavola rotonda Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, Roberto Gavazzi, CEO Gruppo Boffi, Maria Porro, direttrice marketing e comunicazione Porro spa e presidente del Salone del Mobile.Milano e Anna Roscio, responsabile Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo.

Lo studio “L’industria italiana del mobile: sfide e opportunità di crescita” presentato da De Felice, ha evidenziato come l’industria del mobile sia uno dei settori più dinamici in questa fase di ripresa: nel primo semestre 2021 infatti il fatturato è già tornato oltre i livelli pre-pandemici, con un incremento del 12,9% rispetto ai valori registrati negli stessi mesi del 2019. In Europa, solo Danimarca e Polonia hanno fatto meglio di noi. Le imprese medio-grandi sono le maggiori protagoniste della ripresa in corso.