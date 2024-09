Intesa Sanpaolo: ampliata la gamma di Certificati Airbag Express Worst Of con Effetto Memoria

Intesa Sanpaolo: emessa nuova gamma di Certificati Airbag Express Worst Of con Effetto Memoria su azioni e indici italiani e internazionali

Intesa Sanpaolo ha emesso una nuova gamma di Certificati Airbag Express Worst Of con Effetto Memoria su azioni e indici italiani e internazionali che consentono agli investitori di assumere esposizione su un’ampia varietà di settori come il tech, l’automotive, il settore finanziario, il comparto energetico e del lusso.

I nuovi certificati, quotati dal 13 settembre sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, hanno durata di tre anni, con scadenza fissata il 13 settembre 2027 e sono caratterizzati dalla possibilità di Rimborso Anticipato a partire da settembre 2025, con un Livello Esercizio Anticipato decrescente del 5% a semestre, fissato inizialmente al 100% e da ultimo all’85%.

Nello specifico, i 10 nuovi certificati prevedono la possibilità di ottenere tre premi fissi iniziali seguiti da premi mensili con Effetto Memoria condizionati all’andamento dalle azioni/indici sottostanti facenti parte del paniere. I premi vanno da un minimo dello 0,65% (7,80% annualizzato) ad un massimo dell’1,10 % (13,20% annualizzato) del prezzo di emissione, a seconda del paniere di sottostanti selezionato. Grazie all’Effetto Memoria, eventuali premi non corrisposti alle precedenti date di pagamento verranno pagati alla prima data di valutazione in cui venissero soddisfatte le condizioni di pagamento.

A caratterizzare questa emissione è l’Effetto Airbag che permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il Livello Barriera (che varia dal 60% al 70% del suo valore iniziale) e di limitare le perdite rispetto ai classici Express. Nel dettaglio, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al Livello Barriera, si attiva l’Effetto Airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il Fattore Airbag.

Il Fattore Airbag è calcolato dal rapporto tra il valore Nominale 100 e il Livello Airbag. Dunque, nei Certificate con Livello Airbag pari a 60%, il Fattore Airbag è pari a 1,6667 (ovvero 100/60) mentre nei Certificate con Livello Airbag pari a 70%, il Fattore Airbag è pari a 1,4286 (ovvero 100/70).

Per esempio, su UniCredit, STMicroelectronics e Banco BPM, il Certificato Airbag Express Worst Of con Effetto Memoria funziona così: l’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 13 settembre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.

Il certificato corrisponderà 3 Premi Fissi pari a EUR 1,00 (12,00 EUR p.a.) l’11 ottobre, l’11 novembre e l’11 dicembre 2024. Il pagamento di tali premi avverrà indipendentemente dalla performance di UniCredit, STMicroelectronics e Banco BPM.

Inoltre, nei successivi mesi fino a scadenza, salvo il caso di estinzione anticipata, l’investitore può percepire fino a 33 Premi Mensili pari a EUR 1,00 condizionati dall’andamento dell’azioni sottostanti facenti parte del paniere nelle rispettive date valutazione mensili specificate nel Final terms: se UniCredit, STMicroelectronics e Banco BPM dovessero tutti avere un valore pari o superiore ai relativi Livelli Barriera, posti al 60% dei valori iniziali, l’investitore percepirà il premio mensile e gli eventuali premi non pagati in precedenza (Effetto Memoria).

I livelli iniziali sono pari a 36,075 (UniCredit), 25,180 (STMicroelectronics) e 5,834 (Banco BPM), mentre i Livelli Barriera, posti al 60% dei valori iniziali, sono pari a 21,645 (UniCredit), 15,108 (STMicroelectronics) 3,500 (Banco BPM).

Inoltre, a partire dal dodicesimo mese di vita del prodotto, ossia settembre 2025, nel caso in cui in una delle date di valutazione mensili specificate nei Final Terms tutte le azioni del paniere quotino a un valore pari o superiore al livello di Esercizio Anticipato, il Certificato scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio e degli eventuali premi non pagati in precedenza, rimborsa anche il prezzo di emissione, pari a EUR 100.

Grazie all’effetto Step-Down, il livello di Esercizio Anticipato si riduce del 5% ogni 6 mesi, aumentando la probabilità di Esercizio Anticipato: tale soglia parte dal 100% dello Strike da settembre 2025 a febbraio 2026, per poi ridursi progressivamente al 95% nelle osservazioni da marzo ad agosto 2026, al 90% nelle osservazioni da settembre 2026 a febbraio 2027, fino ad arrivare all’85% dello strike iniziale nelle osservazioni mensili tra marzo e agosto 2027.

Salvo il caso di rimborso anticipato, a scadenza (13 settembre 2027) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di EUR 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di EUR 1,00 e degli eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore di tutte le azioni facenti parte del paniere, alla data di valutazione finale (9 settembre 2027), dovessero essere pari o superiore ai rispettivi Livelli Barriera.

Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è, invece, inferiore al Livello Barriera, il certificato paga un importo commisurato al valore del peggiore tra UniCredit, STMicroelectronics e Banco BPM, moltiplicato per il Fattore Airbag, pari a 1,6667.

Il Fattore Airbag permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi dell’attività sottostante con la performance peggiore al di sotto del relativo Livello Barriera. Quindi, in caso di Evento Barriera, con il Fattore Airbag l’Importo di Liquidazione non sarà pari alla performance dell’attività sottostante con la performance peggiore, ma superiore alla stessa.

Si specifica, infine, che i certificati su sottostanti denominati in una valuta diversa dall’Euro dispongono dell’opzione “Quanto” che rende l’investitore immune dall’oscillazione del cambio tra Euro e la valuta del sottostante.