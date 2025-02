Intesa Sanpaolo sostiene la crescita sostenibile di Vitali con un finanziamento da 25 milioni di euro

Intesa Sanpaolo, erogato finanziamento di 25 milioni di euro a Vitali Società Benefit per lo sviluppo sostenibile

Vitali Società Benefit, leader nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo urbano in Italia, continua a rafforzare il proprio impegno verso la crescita sostenibile. A sostegno di questa strategia, Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 25 milioni di euro, nell’ambito del proprio programma di supporto alle imprese impegnate nella transizione ambientale e negli investimenti legati al PNRR. Grazie a queste risorse, Vitali SB potrà realizzare importanti progetti focalizzati sulla sostenibilità e l’innovazione, puntando sulla produzione di energia rinnovabile, la costruzione di immobili green destinati al settore digitale, la rigenerazione urbana e il rinnovo del proprio parco mezzi per una maggiore efficienza e un minore impatto ambientale.

Intesa Sanpaolo, da sempre impegnata nella promozione di un’economia sostenibile, ha sviluppato strumenti finanziari dedicati a supportare gli investimenti conformi ai criteri ESG. Tra questi, il finanziamento S-Loan, di cui ha beneficiato anche Vitali SB, è pensato per agevolare le imprese nel loro percorso di sostenibilità, offrendo condizioni vantaggiose e riduzioni di tasso legate al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito ambientale, sociale e di governance.

Alessio Parolari, Amministratore Delegato di Vitali SB, afferma: “Vitali è un’azienda di sviluppo e costruzione, verticalmente integrata, che opera nei settori delle infrastrutture – autostrade, aeroporti, energie rinnovabili ed infrastrutture digitali – e dello sviluppo urbano su larga scala. Con un backlog consolidato di circa dieci volte il fatturato, l’azienda ha come obiettivo di raddoppiare il fatturato nell’arco del prossimo triennio, accrescendo le risorse interne in ambito ingegneristico e mantenendo l’attenzione che ci ha sempre contraddistinto verso la redditività e la sostenibilità sociale e ambientale. Avere Intesa Sanpaolo al nostro fianco, che ci supporti nel percorso di crescita in chiave sostenibile e green, è per noi motivo di orgoglio ed elemento essenziale per guardare con determinazione al futuro sia dell’azienda che del territorio in cui operiamo”.

Sottolineando l’impegno della banca nel favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese, Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, dichiara: “Nel nostro ruolo di banca di riferimento per la crescita del territorio c’è la volontà di promuovere gli investimenti per lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese, con un’attenzione particolare alla sostenibilità come nel caso dell’azienda Vitali SB. Mettiamo a disposizione delle imprese risorse finanziarie e strumenti utili per cogliere le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni in atto, dalla Transizione 5.0 a quella energetica e digitale fino alle ricadute del PNRR. Nell’ambito delle specifiche linee di finanziamento S-Loan e Circular Economy, ad oggi abbiamo erogato alle imprese lombarde oltre 2 miliardi di euro”.