Spagna, Intesa Sanpaolo: la Divisione IMI CIB investe in energia e infrastrutture

Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking: energia e infrastrutture al centro della strategia in Spagna

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo si distingue per il suo continuo sostegno agli investimenti nei settori strategici dell’energia e delle infrastrutture nel mercato spagnolo. In particolare, nel campo del Project Finance, che rappresenta uno strumento chiave per finanziare progetti di grande rilevanza, la Divisione IMI CIB si è posizionata nei primi 15 istituti bancari a livello globale e tra i primi 10 nell’area EMEA nei primi dieci mesi del 2024. La Divisione del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, ha contribuito a operazioni per un totale di circa 30 miliardi di euro a livello globale, rappresentando il 15% del mercato. Nell’area EMEA, l’ammontare raggiunto è stato superiore a 16 miliardi di euro, pari al 20% del mercato.

Nel contesto spagnolo, IMI CIB ha avuto un ruolo di primo piano negli ultimi due anni, partecipando a 13 importanti progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. Tali iniziative, del valore complessivo di circa 27 miliardi di euro, confermano il posizionamento della Divisione tra le prime 10 banche attive nei prestiti sindacati in Spagna nel 2024. Inoltre, IMI CIB ha avuto una presenza rilevante nel collocamento di obbligazioni, sia corporate che istituzionali, collaborando con importanti realtà come CriteriaCaixa, Iberdrola, Naturgy, Santander e Abertis, per un valore complessivo di oltre 7 miliardi di euro. Energia e infrastrutture si confermano settori centrali per lo sviluppo economico e la sostenibilità, costituendo le basi per un progresso competitivo e innovativo. In questo contesto, è essenziale favorire investimenti significativi e promuovere una cooperazione sempre più stretta tra pubblico e privato.

Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, ha commentato: “Per supportare la transizione è fondamentale un impegno costante e lungimirante su due aspetti che ritengo debbano coesistere e rafforzarsi a vicenda, da un lato l’attrazione di risorse per finanziare investimenti strategici e, in secondo luogo, l’attuazione delle riforme strutturali necessarie per rafforzare la competitività e la crescita dell’Europa. Questo processo, sebbene articolato e impegnativo, rappresenta un’opportunità per il futuro di Italia e Spagna e, pertanto, siamo chiamati tutti a fare la nostra parte. Le istituzioni finanziarie, in primis, possono agire da motori del cambiamento, supportando le imprese a innovare e crescere, contribuendo così alla crescita di un’Europa più competitiva e resiliente”.

Le attività svolte dalla Divisione IMI CIB in Spagna consolidano il suo ruolo di riferimento tra le principali corporate e investment bank del Paese, frutto di un’esperienza maturata in oltre 50 anni di presenza sul mercato. La filiale di Madrid, parte integrante dell’International Network della Divisione, fornisce una gamma completa di servizi finanziari a grandi gruppi spagnoli, alle controllate locali di società italiane e internazionali, nonché a fondi e investitori, dimostrando l’impegno costante del Gruppo verso lo sviluppo di collaborazioni strategiche.