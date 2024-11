Intesa Sanpaolo è Main Partner del 31° Congresso ASSIOM FOREX al Lingotto di Torino

Intesa Sanpaolo al fianco del 31° Congresso ASSIOM FOREX: al Lingotto di Torino un confronto su crescita, mercati e politica monetaria

Torino si prepara a ospitare il 31° Congresso ASSIOM FOREX, previsto per il 14 e 15 febbraio 2025 presso il Centro Congressi Lingotto. Evento di rilevanza centrale per il settore bancario e finanziario italiano, il congresso vedrà Intesa Sanpaolo nel ruolo di Main Partner, a sostegno di momenti di confronto sui temi di maggiore interesse per il comparto finanziario e bancario del Paese. L’edizione 2025 si focalizzerà su questioni cruciali come la competitività e l’evoluzione dei mercati dei capitali, ponendo particolare attenzione sulle opportunità e sulle sfide per la crescita europea. Un’attenzione speciale sarà riservata agli impatti della politica monetaria e alle tensioni geopolitiche, che influenzano il clima economico e la necessità di una crescita sostenibile.

“Riteniamo che questo Congresso rappresenti un’importante occasione di dialogo in un contesto caratterizzato dall’avvio del ciclo di normalizzazione della politica monetaria e dalla necessità di rispondere a pressanti sfide economiche”, ha dichiarato Massimo Mocio, Presidente di ASSIOM FOREX. Un momento di rilievo sarà l’intervento del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, previsto per la mattina di sabato 15 febbraio, occasione attesa per l’analisi di prospettive e strategie a livello nazionale e internazionale.

Come negli anni scorsi, anche questa edizione manterrà la possibilità di seguire gli eventi in modalità online, un’opzione che ha riscontrato un forte apprezzamento tra i Soci. Il programma comprenderà conferenze, webinar e una tavola rotonda, in agenda per il pomeriggio di venerdì 14 febbraio, organizzati in collaborazione con le Commissioni di ASSIOM FOREX e le aziende partner.

La chiusura del Congresso, prevista per il pomeriggio del 15 febbraio, vedrà l’Assemblea dei Soci, durante la quale si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio che resterà in carica fino al 2028. Il giorno successivo, i 27 nuovi consiglieri eletti sceglieranno i rappresentanti per la Presidenza, con la nomina di Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere per il prossimo triennio.