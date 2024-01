Intesa Sanpaolo, emesse due nuove obbligazioni in valuta estera

Intesa Sanpaolo emette due nuove obbligazioni in valuta estera rivolte al mercato retail

Intesa Sanpaolo ha emesso due nuove Obbligazioni in valuta estera rivolte al mercato retail, direttamente negoziabili sul mercato MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana da oggi 15 gennaio 2024. Si tratta di un’Obbligazione denominata in dollari USA e di un’Obbligazione denominata in sterline inglesi, entrambe della durata di 8 anni e caratterizzate dal pagamento su base trimestrale di cedole di tipo Step-Down, ovvero un tasso fisso decrescente. L’Obbligazione Cedola Decrescente Dollaro USA (XS2745705637) offre all’investitore cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso che parte i primi due anni dal 7,00% lordo e ha un decremento biennale pari all’1%.



L’Obbligazione Cedola Decrescente Sterlina Inglese (XS2745706445) prevede il pagamento di cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso che parte i primi due anni dal 6,60% lordo e ha un decremento biennale pari all’1%. Le due nuove Obbligazioni si affiancano ai due bond emessi a novembre 2023, anch’essi destinati agli investitori retail: l’Obbligazione Tasso Fisso dollari USA con scadenza novembre 2025 (ISIN XS2698043515), caratterizzata da cedole semestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso pari al 5,60% lordo, e l’Obbligazione Cedola Decrescente con scadenza novembre 2029 (ISIN

XS2698043606), con cedole trimestrali calcolate ad un tasso di interesse annuo fisso che parte i

primi due anni dall’8,00% lordo e ha un decremento biennale pari al 2%.

Grazie alla nuova emissione di gennaio, Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX, che si attestano a quota 55 e che possono essere utilizzate per diversificare il proprio portafoglio di investimento, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra 7 differenti valute. L’investimento nelle obbligazioni denominate in dollaro USA e in sterlina inglese è esposto al rischio legato all’andamento del tasso di cambio: un deprezzamento della valuta estera nei confronti della valuta dell’investitore porterebbe ad una diminuzione del rendimento, mentre un apprezzamento della valuta estera genererebbe un rendimento aggiuntivo rispetto al tasso cedolare.



Le Obbligazioni emesse da Intesa Sanpaolo sono di tipo Senior Unsecured e possono essere acquistate e rivendute al prezzo di mercato sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana attraverso la propria banca o intermediario/broker di riferimento. La gamma delle obbligazioni consente di implementare diverse strategie di investimento, contando sulla solidità di uno dei principali gruppi bancari in Europa.