Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, insieme per il Teatro Ringhiera a Milano

Intesa Sanpaolo e la Fondazione Cariplo sostengono la rifunzionalizzazione del Teatro Ringhiera di Milano per un milione e 750 mila euro

Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno definito il sostegno congiunto al progetto di rigenerazione urbana del Comune di Milano legato al Teatro Ringhiera nella zona sud della città attraverso contributi in regime di Art Bonus, il programma governativo che favorisce il mecenatismo culturale.

Il nuovo Teatro Ringhiera sarà un luogo moderno, bello e accogliente. L’obiettivo è fare del teatro un vero e proprio punto di riferimento che mette al centro il teatro e la cultura, ma che si propone anche di andare oltre, con una gestione affidata a soggetti di ambito culturale e sociale. L’intervento di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione prevede l’ammodernamento e la messa a norma degli spazi destinati al teatro, degli uffici, della sala prova, del magazzino foyer falegnameria, della caffetteria e degli spazi formazione.

Con i lavori iniziati diversi mesi fa è stato rimosso l'amianto, sono state effettuate le demolizioni; oggi si stanno costruendo le strutture in cemento armato e programmando il rifacimento degli impianti.

Intesa Sanpaolo e la Fondazione Cariplo contribuiranno a coprire una parte significativa dell’importo indicato nello studio di fattibilità tecnico-economica realizzato dalla Fondazione: Cariplo ha recentemente deliberato un contributo di 500.000 euro, la banca invece si è impegnata a destinare all’intervento 625.000 euro nel 2021 e altrettanti nel 2022.

Le due realtà garantiscono quindi fin da ora la fattibilità del progetto. Ora si apre una fase di raccolta rivolta a tutti per raggiungere l’obiettivo del fabbisogno complessivo di 2,5 milioni attraverso il regime di Art Bonus.

Il teatro rappresenta un importante presidio territoriale nella periferia sud di Milano, grazie alle proposte culturali e aggregative che sono state costantemente attivate, aperte a tutta la cittadinanza e soprattutto agli abitanti del quartiere. È un luogo che ha assunto negli anni una fondamentale importanza per la zona di riferimento, potendo offrire alla cittadinanza – in prima battuta agli abitanti del quartiere – proposte culturali e aggregative, volano di inclusione per le categorie più fragili di residenti quindi con una rilevante valenza socio-culturale. La chiusura ha certamente rappresentato un duro colpo per l’azione aggregatrice in funzione della comunità locale.

"In questo momento emerge sempre più chiaramente il bisogno di avere luoghi in cui sia possibile incontrarsi e fare esperienze di bellezza, di senso condiviso e di relazione”, ha commentato Giovanni Fosti, Presidente della Fondazione Cariplo. “La riqualificazione del Teatro Ringhiera nasce con l’idea di riconsegnare alla comunità uno spazio innovativo che diventi punto di snodo e luogo generativo nella vita del quartiere. La Fondazione Cariplo ha condiviso questa visione e creduto fin da subito in questo progetto, finanziando studi di fattibilità e contribuendo al sostegno dei lavori di rifunzionalizzazione del teatro, insieme a Intesa Sanpaolo e al Comune di Milano. Il Teatro Ringhiera tornerà così ad essere un luogo vivo e attrattivo dove, a partire dalla cultura, sia possibile valorizzare le potenzialità e le energie delle associazioni del territorio, aprendo nuove opportunità per le persone del quartiere e per tutta la città”.

“La combinazione tra impegno culturale e crescita sociale si rinnova in questa importante iniziativa che dimostra, ancora una volta, come la cultura sia motore di rigenerazione urbana e fattore determinate di sviluppo del Paese”, ha dichiarato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo. “In continuità con quanto realizzato negli anni dal Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo, la convinta partecipazione alla riqualificazione del Teatro Ringhiera è un’occasione per sottolineare la vicinanza della Banca alle persone, alle città e ai territori in cui opera”.

"Servizi, cultura, futuro: questi gli obiettivi del progetto di riqualificazione del Centro di via Boifava e in particolare del nuovo Teatro Ringhiera, che Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno sposato da subito, diventando così non solo partner fondamentali per la sua fattibilità, ma anche, e soprattutto, co-protagonisti della crescita culturale di questa città. Rifunzionalizzare gli spazi interni per allargare gli orizzonti esterni, creare spazi sicuri in cui le energie possano canalizzarsi in modo libero, aprire nuove possibilità di incontro in luoghi lontani dal centro: sono tutti obiettivi che questa Amministrazione ha sempre perseguito, trovando sempre più spesso l'alleanza di privati lungimiranti, capaci di investire sul benessere della comunità”, ha dichiarato inoltre l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.