Intesa Sanpaolo: in crescita l'industria del mobile

Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2023: design e innovazione al centro del successo Made in Italy

Intesa Sanpaolo si riconferma per il settimo anno partner istituzionale del Salone del Mobile.Milano 2023 e prima banca italiana nel supporto finanziario al settore del mobile e del sistema casa italiano. Durante la terza giornata di apertura del Salone, ospitato da Rho Milano Fiera, il Gruppo ha tenuto il talk “Trend e prospettive sostenibili dell’illuminazione nel design” presso l'arena Aurore, nel cuore del padiglione Euroluce.

L’incontro ha visto la partecipazione di imprenditori dell’illuminazione e del design italiano per una riflessione sullo sviluppo sostenibile del settore tra innovazione e tradizioni, transizione ecologica e il ruolo della tecnologia per un futuro a impatto zero. Il talk è stato introdotto da Paolo Melone, responsabile Coordinamento Marketing e Business Development Imprese Intesa Sanpaolo, seguita dalla presentazione dello scenario economico del settore del mobile curata da Stefania Trenti, Responsabile Industry Research Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Dallo studio è emerso come nel settore del mobile, dell’illuminazione e del design, tra i settori di punta del Made in Italy, si stia assistendo a una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, che passa sempre più attraverso la ricerca di nuove tecnologie e lo studio di materiali innovativi per la progettazione, come ad esempio per quanto riguarda l’illuminazione di dispositivi luminosi green. Si tratta di un’evoluzione per lo sviluppo di sorgenti più efficienti a basso impatto ambientale, nell’ottica di un’economia circolare applicata trasversalmente all’Industry del mobile, dell’illuminazione e del design.

Non solo, la più marcata attenzione alle pratiche volte alle sostenibilità, si sposa, secondo le stime della Direzione Studi e Ricerche, alla significativa crescita del fatturato del design per la casa italiano, che ha sfiorato i 32 miliardi di euro, confermandosi il principale polo produttivo nell’Unione Europea, prima della Germania. Il consuntivo del 2022, infatti, ha confermato una crescita significativa, in particolare per il mobile, grazie all’attenzione che i consumatori hanno riservato all’ambiente domestico sia in Italia che sui mercati internazionali, con le esportazioni cresciute del 13,4% per il mobile e dell’8,5% per le apparecchiature e i lampadari.