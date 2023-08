Intesa Sanpaolo, monitor distretti industriali triveneti: export al +7,2%

Intesa Sanpaolo, presentato il monitor Distretti Industriali triveneti al primo trimestre 2023: export +7,2% e superati i 10 miliardi di euro di esportazioni

E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al primo trimestre 2023, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Dopo la robusta crescita del 2022 (+13,5%), per i distretti del Triveneto nei primi tre mesi del 2023 si registra un leggero rallentamento nelle esportazioni che mantengono comunque un buon incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 (+7,2%) superando i 10 miliardi di euro per il quarto trimestre consecutivo. Nelle prime 10 posizioni con maggior crescita in valore dell’export nel 1° trimestre 2023 spiccano 5 distretti della metalmeccanica veneta e del Trentino-Alto Adige (nell’ordine: Meccanica strumentale di Vicenza, Meccatronica di Trento, Termomeccanica Scaligera, Termomeccanica di Padova e Meccatronica dell’Alto Adige) e 3 del sistema moda (Occhialeria di Belluno al primo posto nel Triveneto e al secondo assoluto tra i distretti italiani, Calzature del Brenta e Tessile e abbigliamento di Treviso) e uno dell’agroalimentare veneto (Carni di Verona).

Nel Veneto i distretti hanno toccato gli 8,5 miliardi di euro di esportazioni con la variazione più bassa degli ultimi 7 trimestri (+7,2% sul 1° trim 2022), nel Trentino Alto Adige hanno superato 1,4 miliardi di euro con una crescita rilevante (+11,1%), mentre nel Friuli-Venezia Giulia segnano un arresto più evidente e con 756 milioni di euro rimangono appena sopra ai livelli registrati nel 1° trimestre dell’anno precedente (+1,1%).

I mercati di sbocco europei si sono contraddistinti per gli incrementi in valore più importanti (+391 milioni di euro in Europa, +124 milioni di euro negli Altri paesi europei e + 52 milioni di euro in Europa Centro Orientale), seguiti da America Latina (+52 milioni di euro), dal Nord America (+45 milioni di euro) e dal Medio Oriente (+44 milioni di euro). In calo invece sono risultate le vendite in Asia Orientale (-12 milioni di euro). Rispetto ai quelli italiani, i distretti del Triveneto hanno fatto registrare variazioni molto più rilevanti negli Altri paesi europei (+26,1% rispetto a +3,5% dell’Italia, grazie principalmente all’evoluzione in Turchia e Svizzera,) e in America Latina (+19,9% rispetto a +6% dell’Italia, con un contributo rilevante delle vendite in Messico).