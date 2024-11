Intesa Sanpaolo, concluso Roma il programma di incontri Obiettivo Italia 2024

Intesa Sanpaolo, Obiettivo Italia 2024: sei incontri per affrontare le sfide del cambiamento ed esplorare soluzioni innovative in ESG, digitale, gestione dei rischi e liquidità

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha scelto Roma per concludere Obiettivo Italia 2024, un programma di sei incontri in tutto il Paese per affrontare le sfide di un mondo in rapida evoluzione e approfondire soluzioni innovative in ambito ESG, digitale, gestione dei rischi e liquidità. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di riunire figure chiave della banca con manager e rappresentanti del mondo imprenditoriale e pubblico, per offrire una risposta concreta alle aziende, sempre più esposte a fattori esogeni, tra cui l'incertezza dei mercati e le dinamiche geopolitiche .

La tappa finale di Roma ha posto l'accento sulle partnership pubblico-privato, con una serie di interventi, Apertura lavori a cura di Michele Sorrentino, Head of IMI CIB Italian Network Intesa Sanpaolo; “Lo scenario macroeconomico. Il ruolo degli investimenti per rilanciare la crescita”, a cura di Giovanni Foresti, Responsabile Region Research Intesa Sanpaolo; “Le frontiere del digitale: trend e scenari di mercato” a cura di Stefano Favale, Head of Global Transaction Banking, Divisione IMI CIB Intesa Sanpaolo; • “Framework ESG: normativa, rischi e opportunità per le aziende” a cura di Delia Miceli, ESG Advisory, Divisione IMI CIB Intesa Sanpaolo; “Gestione sostenibile del rischio e strategie di investimento della liquidità” a cura di Paolo Piccinini, Head of Capital & Investment Solutions, Divisione IMI CIB Intesa Sanpaolo.

In tutto il Lazio, l'Italian Network della Divisione IMI CIB sostiene 300 gruppi che generano oltre il 30% dei ricavi, dimostrando la centralità della regione nel tessuto economico nazionale. Roma non è solo uno scenario fertile per innovazione e collaborazione, ma anche un ponte verso nuove alleanze con le istituzioni, essenziali per accelerare uno sviluppo sostenibile.

Nel contesto di questo impegno, Obiettivo Italia proseguirà nel 2025 per affrontare temi economici rilevanti e rafforzare ulteriormente il rapporto tra IMI CIB e le imprese italiane. La Divisione IMI CIB si pone come partner stabile per i “campioni” italiani, supportandoli nei loro piani di sviluppo e transizione per rafforzare la competitività dell'industria nazionale.

Le recenti crisi hanno reso evidente la necessità di nuovi strumenti specialistici per la gestione dei rischi e di modelli di collaborazione pubblico-privata. Intesa Sanpaolo si impegna ad accelerare le iniziative legate a grandi piani pubblici di rilancio come NextGenerationEU e REPowerEU, sostenendo la doppia transizione (verde e digitale). A supporto degli obiettivi del PNRR, il gruppo ha stanziato circa 410 miliardi di euro per l'economia italiana entro il 2026, di cui 270 miliardi destinati alle imprese. Tra il 2021 ei primi mesi del 2024, Intesa Sanpaolo ha già erogato 62,7 miliardi dei 76 miliardi stanziati per sostenere la green economy, l'economia circolare e la transizione.

Per massimizzare l'impatto degli investimenti nella filiera italiana, Intesa Sanpaolo offre il Programma Sviluppo Filiere, in cui le grandi aziende forniscono supporto ai fornitori strategici attraverso un miglioramento del merito di credito e un accesso più rapido ai finanziamenti. Questo programma, particolarmente efficace in un contesto di re-shoring, rafforza il tessuto economico nazionale e genera opportunità competitive anche per gli stakeholders.

La Divisione IMI CIB - sotto la guida di Mauro Micillo - prosegue con i suoi clienti un percorso di ottimizzazione del capitale e di gestione dei rischi. In questo ambito, l'Area di Coordinamento Distribution Platform & GTB, diretta da Nicola Doninelli, integra la rete italiana e internazionale per offrire un'ampia gamma di prodotti innovativi e servizi transazionali dedicati alla gestione del capitale circolante e della tesoreria aziendale. Con sei Region e 15 Corporate Center in Italia, questa rete capillare segue oltre 2.100 gruppi, grazie al lavoro di 400 professionisti.

L'edizione 2024 di Obiettivo Italia, resa possibile grazie all'impegno dei colleghi sul territorio, ha visto la partecipazione di oltre 250 aziende, con una tappa centrale nella Regione Lazio. In quest’area, che produce il 30% dei ricavi, Intesa Sanpaolo ha garantito alle imprese locali finanziamenti per oltre 26 miliardi di euro, dimostrando un impegno solido e costante verso lo sviluppo del sistema produttivo nazionale.

Oltre a consolidare il mercato interno, Intesa Sanpaolo supporta le imprese italiane sui mercati internazionali attraverso la rete IMI CIB, attiva in 25 Paesi, e le banche controllate che operano nel commercial banking in 12 nazioni tra Europa Centro-Orientale, Medio Oriente e Nord Africa . Grazie a questa presenza globale, il gruppo contribuisce al rafforzamento delle aziende italiane su scala internazionale, favorendo una competitività sostenibile e una crescita economica a lungo termine.