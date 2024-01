Intesa Sanpaolo premiata come Global Excellence per la digitalizzazione

CIO+ Italia Award 2023, Intesa Sanpaolo premiata come Global Excellence per il percorso di digitalizzazione

Intesa Sanpaolo è stata premiata come Global Excellence ai CIO+ Italia Award 2023, la XII edizione dell’evento organizzato dalla business community di CIONET dedicata ai migliori CIO & IT Digital Leader delle aziende italiane. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice di Palazzina Appiani a Milano e che ha visto la partecipazione di 23 aziende finaliste, il riconoscimento di CIO+ Global Excellence è stato ritirato da Massimo Proverbio, Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, che ha fatto dell’innovazione e dell’adozione a scala delle nuove tecnologie uno degli aspetti abilitanti del Piano d’Impresa 2022-2025, è stata premiata per il percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Gruppo attraverso l’Area di Governo dedicata all’Innovazione e all’Information Technology, C-DAITO.

Massimo Proverbio, Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo: “Questo premio rappresenta un ulteriore riconoscimento per il nostro Gruppo come best practice in ambito tecnologico e conferma l’interesse del mercato per il percorso di trasformazione digitale intrapreso da Intesa Sanpaolo. Grazie a IsyTech, la piattaforma digitale all’avanguardia che abbiamo sviluppato, ci proponiamo di soddisfare le esigenze di sempre più famiglie, imprese e colleghi, fornendo servizi in modalità fintech like guidati da logiche di semplificazione ed efficienza. Il potenziamento dell’Area C-DAITO con l’inserimento di 2.000 persone ci permetterà, inoltre, di sviluppare e mettere a terra soluzioni sempre più innovative e digitali, in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese”.

L’Area di Governo C-DAITO si propone di valorizzare e rafforzare ulteriormente il rapporto con il business rendendo ancor più efficace, flessibile e integrato lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche, l’adozione di nuove tecnologie quali cloud e AI, ed essere più attrattiva per il mondo del lavoro.