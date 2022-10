Intesa Sanpaolo: presentata a Parigi l’Italian Excellences 2022

Intesa Sanpaolo, ospitata a Parigi l’Italian Excellences 2022: coinvolte 38 società in rappresentanza delle Mid Corporate italiane

Parigi è la sede scelta per la prima edizione dell'Italian Excellences 2022, Mid Corporate Conference di Intesa Sanpaolo promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking e dalla Direzione Studi e Ricerche. L’evento, organizzato in collaborazione con Borsa Italiana (Gruppo Euronext), ha coinvolto 38 società del segmento Euronext STAR Milan coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo, in rappresentanza delle eccellenze italiane nel segmento Mid Corporate, con una capitalizzazione complessiva di 27 miliardi di euro, pari a circa i due terzi dell’intero segmento STAR. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di circa 90 investitori istituzionali di rilievo in arrivo da tutto il mondo. Nei due giorni scelti per la conferenza, sono stati organizzati oltre 500 incontri con le società partecipanti, così da analizzare da vicino i risultati semestrali e le prospettive di business di ognuna.

L’Italian Excellences 2022 ha permesso di presentare il report della Direzione Studi e Ricerche dedicato al segmento delle Mid Corporate quotate. La società Virgilio IR ha operato come supporto organizzativo grazie alla propria pluriennale esperienza nel settore, l’ampio data-base di investitori italiani e internazionali e una solida piattaforma tecnologica per la gestione degli incontri.

Massimo Mocio, Deputy Chief e Responsabile Global Markets & Investment Banking della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Italian Excellences 2022 ha visto una grande partecipazione di società quotate e di investitori a conferma dell’interesse anche in ambito internazionale per le tante eccellenze italiane nell’ambito delle piccole e medie imprese. Questo evento si inserisce in un ampio ventaglio di attività e servizi che la Divisione IMI CIB offre a supporto dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese del nostro Paese”.

L'evento, alla sua prima edizione, ha visto la collaborazione tra la struttura Equity Research della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales della Direzione Global Markets Securities della Divisione IMI CIB.