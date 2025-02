Intesa Sanpaolo sostiene ICAM con 30 milioni di euro garantiti da SACE

Intesa Sanpaolo e SACE: 30 milioni di euro per ICAM a sostegno della crescita globale e della sostenibilità nella filiera del cacao

Intesa Sanpaolo ha finalizzato un finanziamento di 30 milioni di euro con Garanzia Futuro di SACE a favore di ICAM, azienda leader nella produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao. L’operazione mira a rafforzare gli investimenti sui mercati internazionali in un contesto di rialzo dei prezzi delle materie prime, portando benefici in termini di competitività e sostenibilità. Particolare attenzione viene riservata alla catena di approvvigionamento e all’adozione di pratiche agricole più efficienti.

ICAM controlla l’intera filiera produttiva, dalla coltivazione del cacao fino al prodotto finito. Grazie ai frequenti viaggi nei paesi di origine del cacao effettuati dalla famiglia fondatrice Agostoni, l’azienda ha instaurato solide relazioni con le cooperative di coltivatori in Africa e America Latina. Questo modello di sviluppo ha portato alla creazione di un gruppo internazionale con presenze strategiche negli Stati Uniti, Regno Unito e Francia per la distribuzione, e in Uganda e Perù per l’approvvigionamento delle materie prime.

“Il contesto macroeconomico e lo scenario di mercato in cui operiamo presentano notevoli complessità, nonostante ciò, ICAM chiude l’anno 2024 con un fatturato in grande crescita che supera i 300 milioni di euro, di cui il 60% realizzato all’estero per la commercializzazione dei prodotti in 76 paesi del mondo. Questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale per garantire la continuità e la qualità del nostro approvvigionamento di materie prime, elemento chiave per la nostra produzione sostenibile e d'eccellenza. La collaborazione con Intesa Sanpaolo e il supporto ricevuto da SACE, con Garanzia Futuro, ci consentono di affrontare con maggiore solidità le sfide del mercato globale, rafforzando ulteriormente il nostro impegno verso i coltivatori e le comunità nei paesi d'origine del cacao”, ha dichiarato Adelio Crippa, Amministratore Delegato di ICAM.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “I progetti di crescita di ICAM corrispondono alle strategie di Intesa Sanpaolo e in particolare della nostra Direzione Agribusiness che, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, condivide e supporta gli obiettivi nel rispetto delle filiere di approvvigionamento e dell’ambiente. Attraverso il Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, supportiamo 172 filiere agroalimentari di cui 30 sostenibili, con un modello capace di coniugare produttività, rispetto per il territorio e per le comunità, promuovendo un’agricoltura resiliente e inclusiva. Complessivamente il nostro programma coinvolge oltre 8.800 fornitori e quasi 22.000 dipendenti, con un giro d’affari di circa 23 miliardi di euro. A fine 2024, il nostro impegno a favore del settore agroalimentare italiano si è concretizzato con erogazioni a medio-lungo termine per oltre 1,9 miliardi di euro”.

Anche SACE conferma il proprio sostegno a ICAM attraverso le parole di Matteo Ficchì, Relationship Manager Lombardia di SACE: “SACE è al fianco di ICAM, insieme a Intesa Sanpaolo, per accompagnarla nel suo percorso di sviluppo attraverso Garanzia Futuro. Questa realtà è cresciuta in maniera esponenziale grazie a investimenti strategici a livello internazionale e siamo certi che potrà continuare a farlo in modo sempre più sostenibile e resiliente anche grazie al nostro supporto. ICAM è un esempio di eccellenza ed efficienza e dimostra che è possibile crescere anche in un contesto sfidante, adottando un modello di business sostenibile e innovativo”.