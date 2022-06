Intesa Sanpaolo, terza call di Up2Stars per MedTech e Healthcare

Intesa Sanpaolo, al via la terza call del programma con focus su MedTech e Healthcare

Up2Stars, il nuovo programma di accelerazione e valorizzazione delle startup innovative ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, apre la sua terza call dedicandola ai settori MedTech e Healthcare. L'obiettivo principale è quello di intercettare le giovani realtà imprenditoriali che mirano al miglioramento dell'offerta sanitaria attraverso lo sviluppo di soluzioni o servizi basati su applicativi tecnologici e digitali.

Grazie al programma, può concretizzarsi l'integrazione in ambito medico-sanitario dello sviluppo digitale, reso evidente soprattutto negli ultimi due anni in cui le difficoltà e le carenze relative a questo settore sono state evidenziate dall'emergenza sanitaria. La Digital Health può svolgere un ruolo primario nell’offrire nuove dinamiche di comunicazione tra medico e paziente. Le innovazioni nel mercato dell’Healthcare permettono di migliorare l'assistenza sanitaria, la rendono più sicura, più efficiente, elevandone nel complesso gli standard qualitativi. Dimezzano inoltre i tempi di diagnosi rendendo subito fruibili dati statistici approfonditi.

Up2Stars vuole stimolare il potenziale di innovazione che le startup possono generare a supporto della transizione digitale indicata dal PNRR, fondamentale soprattutto nei settori chiave per lo sviluppo del Paese, come quello sanitario. Sviluppato nell’arco dell’intero anno in 4 call bimestrali, Up2Stars prevede un processo di autocandidatura, selezione, accelerazione e networking totalmente gratuito e rivolto a startup attive nei settori identificati come strategici per l’economia del nostro Paese. Al termine delle prime 2 call, dedicate rispettivamente a Digitale e Industria 4.0 e alla Bioeconomia, sono state oltre 380 le candidature complessive registrate sul sito di Intesa Sanpaolo, una risposta che evidenzia il bisogno da parte delle realtà imprenditoriali emergenti di farsi conoscere e di trovare partner di livello che le accompagnino in un percorso di crescita manageriale.

Per ciascuna call verranno selezionate al massimo 10 startup, per un numero complessivo di 40. La terza call, attiva dal 6 giugno al 14 luglio, è dedicata alla selezione delle startup attive nei settori della MedTech e Healthcare specializzate in: Red Biotech, farmaceutica probiotica e prebiotica, nutraceutica, biopharma e biofarmaci, diagnostica molecolare, analisi genoma umano; Medical Devices, strumenti, apparecchi e impianti impiegati per diagnosi, controllo, terapia o attenuazione di malattie; Digital Health, telemedicina, assistenza domestica, drugs delivery, digital therapeutics.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: “La Medical Technology e la Digital Health sono due componenti fondamentali del processo di digital transformation che coinvolge oggi il settore sanitario a livello europeo, nazionale e locale. Perché si arrivi ad una reale svolta tecnologica in questo ambito servono però due elementi: idee innovative e competenze. E’ dunque fondamentale, in questa fase di transizione, aiutare le startup a crescere, fornendo loro le conoscenze manageriali e promuovendo il networking con aziende mature e potenziali investitori, per accompagnarle in ogni step evolutivo”.

Il percorso di accelerazione vede Intesa Sanpaolo Innovation Center, centro di competenza del Gruppo Intesa Sanpaolo, in un ruolo-chiave nella realizzazione del programma, nella supervisione del percorso di accelerazione e la sua partecipazione alla fase di selezione, mentre il programma di accelerazione sarà erogato dal partner Gellify e networking di sviluppo con ELITE-Gruppo Euronext, Microsoft Italia, Cisco e Opening Future, iniziativa in partnership con Google Cloud e Noovle, cloud company del Gruppo TIM.