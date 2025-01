Investcorp acquisisce Epipoli: al via una nuova fase di crescita per il leader italiano nei pagamenti alternativi

Investcorp, firmato un accordo per l’acquisizione di Epipoli: nuovi piani di crescita internazionale per il leader italiano nei pagamenti alternativi

Investcorp, società di gestione di investimenti alternativi di rilievo mondiale, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di Epipoli, azienda italiana leader nel settore dei pagamenti alternativi e dei sistemi di engagement. L’acquisizione avviene dal fondo di private equity Bregal Milestone e dal fondatore e CEO Gaetano Giannetto, che manterrà una quota di minoranza significativa e continuerà a guidare la società. I dettagli finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Fondata a Milano nel 2000 da Gaetano Giannetto, Epipoli è diventata un punto di riferimento per l’innovazione nei pagamenti e nei sistemi di engagement. La società ha lanciato in Italia le Gift Card nel 2006 e introdotto la prima Mastercard prepagata disponibile nella grande distribuzione nel 2012. Con oltre 6 milioni di consumatori, migliaia di distributori e centinaia di retailer, Epipoli registra un fatturato annuo di circa 400 milioni di euro.

Epipoli si distingue per il suo operato nei pagamenti alternativi, nei sistemi di reward aziendali e nei servizi di engagement dei clienti. Investcorp supporterà l’azienda nel consolidare la propria leadership e nell’espansione internazionale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prodotti e sviluppare ulteriormente la piattaforma tecnologica. Negli ultimi anni, grazie all’investimento iniziale di Bregal Milestone nel 2019, Epipoli ha quadruplicato i ricavi lordi, completato tre acquisizioni strategiche in Italia e Svizzera e rafforzato la propria posizione in un mercato in forte crescita.

José Pfeifer, Head of European Private Equity Buyouts di Investcorp, ha commentato: "Epipoli rappresenta una realtà di spicco nel panorama dei pagamenti alternativi in Italia. Siamo entusiasti di collaborare con il team per sostenere la loro espansione internazionale e migliorare ulteriormente la piattaforma tecnologica. Grazie alla nostra esperienza nel settore tecnologico e all’internazionalizzazione, puntiamo a portare Epipoli a nuovi livelli di successo".

"La partnership con Bregal Milestone è stata fondamentale per la nostra espansione recente. Ora, con Investcorp, iniziamo un nuovo capitolo di crescita. La loro conoscenza approfondita del settore e del mercato italiano ci darà la forza per continuare il nostro sviluppo a livello nazionale e internazionale", ha commentato Gaetano Giannetto, fondatore e CEO di Epipoli.

Philippe Lautenberg, Managing Partner di Bregal Milestone, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver supportato Epipoli durante una fase cruciale della sua crescita. Abbiamo contribuito al consolidamento della leadership di mercato dell’azienda e auguriamo loro il massimo successo nella nuova collaborazione con Investcorp".