Inwit, Andrea Mondo responsabile technology e operations

Ferigo (Ceo Inwit): "La passione di Andrea e le sue eccellenti capacità di leadership saranno determinanti per il nostro impegno nell’essere un’azienda all’avanguardia"

Andrea Mondo è il nuovo responsabile della funzione Technology & Operations di Inwit, Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Il consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Emanuele Tournon, valutata l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ha aggiornato il perimetro dei key manager.

Mondo ha un importante background nel settore tlc e una consolidata esperienza nella gestione di progetti di trasformazione aziendale, a livello nazionale e internazionale. Nel nuovo ruolo, riporterà direttamente all’amministratore delegato e avrà la responsabilità di definire il percorso di evoluzione tecnologica dell’azienda e di gestire tutti i processi tecnico-operativi relativi all’acquisizione, allo sviluppo e all’esercizio delle infrastrutture.

Il consiglio di amministrazione, tenuto conto della scadenza della precedente delibera, ha inoltre autorizzato l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili per la parte non utilizzata del programma Euro Medium Term Note. “È con grande piacere che diamo il benvenuto ad Andrea Mondo nel ruolo di direttore Technology & Operations. La passione di Andrea, la sua riconosciuta esperienza e le eccellenti capacità di leadership saranno determinanti per il nostro impegno nell’essere un’azienda all’avanguardia sull’innovazione e nel garantire eccellenza nelle fasi di execution” - ha dichiarato Giovanni Ferigo, amministratore delegato di Inwit.