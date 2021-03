Italcer, acquisita Equipe per creare un gruppo ceramico leader in Europa

Italcer ed Equipe, l’alleanza punta a creare un player globale sotto la guida del Group CEO Graziano Verdi

Italcer, gruppo italiano leader nella ceramica di alta gamma, ha acquisito Equipe Cerámicas, azienda ceramica leader mondiale specializzata in piccoli formati. L'alleanza di entrambe le società formerà un gruppo ceramico leader in Europa con prodotti e marchi complementari. Il gruppo dovrebbe raggiungere un fatturato aggregato di oltre €220 milioni e €50 milioni di EBITDA nel 2021.

Italcer, con sede a Rubiera (RE), nasce nel 2017 grazie al sostegno finanziario del fondo Mandarin Capital Partners (MCP) e alla visione di Graziano Verdi, top manager con ottima reputazione nel settore ceramico sviluppata in precedenti aziende quali Graniti Fiandre e Iris Ceramica. Negli ultimi tre anni Italcer è diventata un player di primo piano a livello mondiale nella ceramica di alta gamma, unica sul mercato con un così ampio range di prodotti su scala professionale e industriale. Sin dall'inizio, il gruppo ha acquisito prestigiosi brand con una grande tradizione nel settore ceramico tra cui Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon.

Equipe è un'azienda leader a livello mondiale specializzata nel mercato del piccolo formato di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, con sede a Figueroles (Castellón, Spagna). Il fondo Miura ha sostenuto l'azienda nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo, raddoppiandone negli ultimi tre anni la capacità di vendita e produzione. Al closing dell'operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come azionista, insieme a MCP in qualità di investitore principale.

L'integrazione consentirà la creazione di un player globale che servirà il mercato ceramico con soluzioni di pavimentazione e rivestimenti per interni ed esterni. MCP e Miura prenderanno in esame ulteriori opportunità di crescita e sviluppo e si impegnano a mantenere il design e gli standard di qualità di Italcer. Graziano Verdi sarà l'Amministratore Delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come Amministratore Delegato.

Con tale operazione Italcer rafforza la propria posizione di leader tra i pochi gruppi ceramici europei multinazionali, facendo leva sulla propria posizione strategica e competitiva, sia in Italia che in Spagna. Unirà il primato dell'Italia nel design e nei marchi di fascia alta, con la leadership mondiale della Spagna nel design e nei marchi di piastrelle da rivestimento di piccolo formato.

Italcer, che conta su un ampio catalogo di soluzioni ceramiche di medio e grande formato, amplia la sua gamma di prodotti con piastrelle di piccolo formato, un segmento in forte espansione a doppia cifra nei mercati globali, che dovrebbe consentire a Italcer di continuare a crescere abbinando pavimenti e soluzioni a parete nei prossimi anni. Il gruppo ha una consolidata presenza internazionale con esportazioni dell'80% in oltre 80 paesi, principalmente in Europa e Stati Uniti.

Inoltre, l'innovazione sarà la punta di diamante del piano strategico del Gruppo Italcer. L'azienda, guidata da Graziano Verdi, ha recentemente raggiunto un importante traguardo introducendo sul mercato ADVANCE la nuova linea brevettata di materiali in gres porcellanato antivirale, antibatterica e anti-inquinante, che rappresenta uno dei prodotti più innovativi del settore negli ultimi anni.

Secondo Graziano Verdi, CEO di Italcer Group, "Grazie all'integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer. Oggi Italcer è un'azienda globale di riferimento nel settore ceramico per quanto riguarda innovazione, sviluppo, sostenibilità e un management team unico. Si tratta della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni, a dimostrazione che una crescita organica accompagnata da una forte strategia di sviluppo per linee esterne, sono un'opportunità unica in un settore così frammentato. Ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un EBITDA di 50 milioni di euro nel 2021".

Rogelio Vila, CEO di Equipe ha dichiarato: "Iniziamo una nuova fase di crescita molto entusiasmante di pari passo con Italcer, una delle principali aziende ceramiche in Italia e nel mondo con cui condividiamo i nostri standard di qualità e design".

Lorenzo Stanca, Managing Partner di MCP e Presidente del Gruppo Italcer, ha affermato: “Con l'acquisizione di Equipe facciamo un grande passo in avanti nella costruzione di un gruppo senza soluzione di continuità in termini di capacità professionale e management nell'industria ceramica, un settore in cui sia l'Italia che la Spagna rappresentano un’eccellenza mondiale, caratterizzato da imprese familiari. Oggi Italcer è pronta a raggiungere i vertici del mercato. L'interazione di sinergie logistiche, produttive e commerciali sarà un processo graduale che trasformerà il Gruppo Italcer in un player senza eguali nel settore ".

Advisor dell’operazione di M&A sono stati Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell e Scouting Capital Advisors; gli advisor legali sono stati Legance ed EY; la consulenza finanziaria è stata fornita da PwC e la due diligence da KPMG.