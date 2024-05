Italian Exhibition Group, al via la 18esima edizione di RiminiWellness

IEG, torna RiminiWellness: la fiera dedicata all'universo fitness e benessere in programma a Rimini dal 30 maggio al 2 giugno

RiminiWellness consolida la sua posizione di piattaforma internazionale per l’universo fitness e benessere grazie al rinnovo e alla finalizzazione di preziose collaborazioni volte ad arricchire l'esperienza professionale dei partecipanti. La 18esima edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, in programma dal 30 maggio al 2 giugno nel quartiere fieristico di Rimini e sulla Riviera, si conferma dunque punto d'incontro strategico anche per le associazioni di settore e i professionisti provenienti da ogni angolo del mondo.

ANIF - Associazione Italiana Impianti Sportivi e Fitness sarà ancora una volta protagonista all’appuntamento leader per il fitness e il benessere in movimento con un convegno istituzionale sugli sviluppi e l’applicazione della Riforma dello Sport, una tavola rotonda di confronto sul Movimento per la Salute e le Palestre della Salute in Italia e uno stand dedicato alla consulenza legale, fiscale e gestionale dando riscontro agli operatori sull’attuale iter burocratico.

RiminiWellness conferma anche la presenza di Ciwas - Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive, che continuerà a offrire il suo sostegno attraverso un ampio network di operatori, consolidando i legami all'interno della community di settore con un ricco programma di incontri. ASI, Associazioni Sportive Italiane proporrà una serie di iniziative dedicate sia ai professionisti che al grande pubblico di appassionati mirate a sottolineare l'importanza dell'educazione continua nel mantenimento e nel miglioramento della salute collettiva. Nel campo della formazione, FIF - Federazione Italiana Fitness, rimarrà il punto di riferimento per la formazione dei trainer, con un focus sull'inclusione sociale attraverso lo sport e il fitness.

La vocazione internazionale di RiminiWellness trova riscontri attraverso la collaborazione con il network di EuropeActive, l'associazione europea per il fitness e l'attività fisica, che vede tra le sue fila società come DSSV, Swissactive, Freizeit und Sportbetriebe Wirtschaftskammer Österreich, UK Active, FNEAPL, SKY, Portugal Activo, Turkish Sports Industry Association, FISAF/Ceska Komora Fitnes, North-Macedonia Active, Polish Fitness Federation, che favoriranno la partecipazione di operatori da Nord Europa, Europa Centrale, Area dei Balcani, Bacino del Mediterraneo e Nord America.

Inoltre, anche per il 2024, l'Agenzia ICE e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale collaboreranno con RiminiWellness nell’organizzazione di una delegazione di buyer provenienti da Europa, Nord America e bacino del Mediterraneo, che avranno così l’opportunità di incontrare l’offerta italiana di macchinari ed attrezzature per il settore fitness and health. In questa cornice internazionale, EPSI, organizzazione no profit di respiro internazionale, unirà membri pubblici e privati legati allo sport da ogni angolo d'Europa, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nel settore sportivo.

Non ultima la presenza in fiera di ISSA Europe, rinomata istituzione nel campo delle certificazioni nel fitness che conta numerosi percorsi formativi proposti e una Academy, il centro di addestramento per Personal Fitness Trainer. La partnership prevede il coinvolgimento attivo della scuola nell'organizzazione di sessioni di formazione quotidiane con focus “Fitness: un approccio scientifico” per personal trainer, laureati e tecnici con un workshop dedicato al giorno per l’intera durata della manifestazione. Inoltre, saranno organizzate varie attività coinvolgendo presenter e trainer, che integreranno le sessioni teoriche con momenti di allenamento fisico.

Tra i debutti a RiminiWellness, quello di Clust-ER Health, il cluster Industrie della Salute e del Benessere, realtà supportata dalla Regione Emilia-Romagna e composta da una rete diversificata che include grandi imprese, PMI, università, centri di ricerca, strutture sanitarie, enti di formazione e associazioni di pazienti. In questa occasione, Clust-ER Health organizzerà in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini un workshop focalizzato su "Turismo, Salute e Benessere" e lancerà la prima edizione dell’Osservatorio Start up nel settore della salute e del benessere, coinvolgendo numerose aziende emergenti.

Un'altra prima volta è rappresentata dalla partecipazione di Confartigianato, grande sostenitrice dello sport come pilastro del Made in Italy. Per questa ragione, sarà presente in fiera con una mostra che mette in scena la straordinaria varietà e qualità della produzione artigiana del settore e due incontri. Il primo sarà dedicato alle sfide per i professionisti dello sport alla luce dei cambiamenti della legislazione e il secondo all’autodifesa anti-violenza per le donne.

Infine, si segnala la partecipazione del progetto Rete delle Città Sane, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che nasce per aiutare le città a giocare un ruolo chiave e diventare esse stesse le prime promotrici della salute e del benessere del cittadino e della comunità.