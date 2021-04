iTEG. Evento dedicato al Turismo Enogastronomico: 10 -12 giugno in Puglia

iTEG: Project, Doing, TEGing dal 10 al 12 giugno – Oasi Quattro Colonne - Nardò (Lecce) Si accendono i riflettori su iTEG, evento dedicato al Turismo Enogastronomico organizzato da Mqallestimenti srl per TEGing Puglia in una cornice d’eccellenza, l’Oasi Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce. Un claim “Project, Doing, TEGing” che ha come obiettivo quello di rilanciare strategicamente il comparto turistico attraverso un connubio oggi fondamentale: quello tra progettazione e realizzazione. iTeg abbraccerà il turismo a 360 gradi, con focus specifici, un team di lavoro dedicato e pronto a realizzare offerte su misura e con l’obiettivo di generare incoming internazionale.

Appuntamenti mirati, formule innovative e coinvolgenti, studiate per valorizzare gli affiliati del progetto TEGing e per esprimere la forza delle reti che lo compongono. La chiave di volta dell’evento sarà l’operatività, con incontri di B2B innovativi dove gli intermediari si presenteranno alle aziende, e quattro panel tematici per fornire nuove opportunità e strumenti all’intero comparto: dagli Unconventional Foodies all’Hospitality TEG, passando per gli iTEG Tools e la presentazione dei TEGing Co-project.

Una presenza importante durante l’evento sarà quella degli intermediari e degli operatori nazionali ed internazionali specializzati nel Turismo Enogastronomico, individuati e selezionati dai nostri referenti europei, sia nel mondo che all’interno delle nostre reti, garantendo sin da subito un forte coinvolgimento, strategico ed operativo. Aree dedicate, come TEG Hub per le experience e le degustazioni; l’iTEG Room per il business e le attività operative e l’iTEG Hall che sarà il centro delle attività congressuali. iTEG sarà il luogo ideale dove presentare un’azienda o una rete di aziende, grazie alla presenza di importanti intermediari e alle tante soluzioni logistiche proposte, con office, salotti ed aree dedicate e complete di tutte le facilities.

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare attività e progetti nati nel primo anno di TEGing Puglia e tutte le opportunità che questi hanno generato per il comparto del turismo enogastronomico. La splendida location Oasi Quattro Colonne, a Santa Maria al Bagno, permetterà di svolgere un evento plain air, sanificato e reso sicuro da ingressi contingentati e tamponi rapidi eseguiti in loco grazie ai nostri partners “Vear s.r.l.” e “Check-Up Centre”, per una manifestazione in presenza ma in assoluta sicurezza.

iTeg avrà una copertura online, per permettere a tutti gli interessati di prender parte all’evento, anche da remoto.

