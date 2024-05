Itway approva i risultati al 31 marzo 2024, ricavi consolidati a +25%

Itway pubblica i risultati relativi al primo trimestre 2024: ricavi consolidati pari a 12,5 milioni, +25% rispetto allo scorso anno

Il Consiglio di Amministrazione di Itway, società quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre del 2024, evidenziando un notevole incremento dei ricavi consolidati. Presieduto da G. Andrea Farina, il Consiglio ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024, mostrando una solida performance in tutte le divisioni di business.

Nel primo trimestre del 2024, Itway ha riportato un notevole aumento dei ricavi consolidati, che sono saliti a 12,557 milioni di euro, segnando una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando erano pari a 10,007 milioni di euro. Questo risultato evidenzia una solida performance dell'azienda nel generare entrate e indica una tendenza positiva nella sua attività economica. Analogamente, il risultato operativo lordo (EBITDA) è stato di 307 mila euro, registrando un aumento rispetto ai 250 mila euro del primo trimestre del 2023. Questo indica un miglioramento della redditività operativa dell'azienda e una maggiore efficienza nella gestione dei costi e delle risorse.

Tuttavia, il risultato operativo (EBIT) è stato di 79 mila euro, mostrando un lieve calo rispetto agli 89 mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Questa diminuzione potrebbe essere attribuita a varie ragioni, tra cui fluttuazioni nei costi operativi o investimenti strategici che potrebbero aver influenzato i margini di profitto. Nonostante ciò, il risultato ante imposte è stato di 35 mila euro, evidenziando una significativa crescita rispetto ai 4 mila euro del primo trimestre del 2023. Questo indicatore riflette una forte performance nell'efficienza fiscale dell'azienda e una maggiore redditività netta, suggerendo una gestione finanziaria più efficace e una migliore allocazione delle risorse.

Il trimestre chiuso al 31 marzo 2024 ha visto un incremento dei ricavi del 25,5%, mentre i risultati operativi del Gruppo sono rimasti sostanzialmente stabili. L'EBITDA ha registrato un aumento di 57 mila euro, mentre l'EBIT è diminuito di circa 10 mila euro. Tuttavia, il risultato positivo prima delle imposte è cresciuto di 31 mila euro. Il risultato complessivo è stato influenzato dall'aumento dei costi, principalmente legati agli importanti investimenti in corso, inclusi gli incrementi nei costi del personale e dei collaboratori. Il numero medio di dipendenti è passato da 79 unità nel marzo 2023 a 102 unità nel marzo 2024, con l'acquisizione di Seacom e l'inserimento di personale qualificato.

Il Gruppo Itway ha continuato ad investire nei mercati della Cybersecurity, IoT e Artificial Intelligence (AI) Cyber Safety e Big Data, evidenziando una forte crescita e una solida posizione nel settore. In particolare, i settori Cyber Security Products VAD + PS in Grecia e in Turchia hanno mostrato una buona tenuta, nonostante il contesto economico complesso. Itway Turchia ha confermato la sua posizione di top player nel mercato della Cybersecurity turco, registrando un significativo aumento del fatturato nonostante le sfide economiche. D'altra parte, Itway Hellas, la controllata greca, ha evidenziato una crescita del 47% nei ricavi, aumentando le proprie quote di mercato.