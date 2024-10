JAKALA: Cellini Caffè lancia la nuova campagna 'Ogni caffè è un’avventura' firmata SBAM

JAKALA: Cellini Caffè presenta la campagna 'Ogni caffè è un’avventura', sviluppata da SBAM per celebrare aromi e sostenibilità

La Contemporary Italian Roastery Cellini Caffè presenta il suo nuovo concept di comunicazione “Ogni caffè è un’avventura”, invitando i consumatori a scoprire un mondo di aromi e nuove esperienze attraverso la sua gamma rinnovata di prodotti in alluminio e l'innovativa linea Vivagreen, completamente compostabile. La campagna, sviluppata dall’agenzia creativa SBAM, parte da questa settimana e proseguirà per tutto ottobre, adottando un approccio cross-canale che combina strategie digitali con attivazioni sul territorio.

La campagna si fa notare per la sua presenza nelle principali stazioni italiane, tra cui Milano, Genova, Torino, Firenze, Verona, Bologna e Venezia, dove dal 30 settembre i viaggiatori possono immergersi nel “colore, gusto e spirito” delle miscele Cellini.

"Con Cellini, ogni caffè è un’avventura. Ecco perché accanto al digitale abbiamo scelto come fulcro della prima campagna affissioni del brand i luoghi di transito per eccellenza, quelli dove ogni avventura comincia: le stazioni", ha commentato Samanta Giuliani, Chief Strategy Officer di SBAM, che dal 2023 è partner di Cellini Caffè su tutta la comunicazione. "Il miglior modo per presentare a tutti in un’unica domination la straordinaria varietà di aromi di Cellini, con tutto lo spirito non convenzionale che, dal 1946, spinge l’azienda ad avventurarsi ben oltre il solito caffè, e anche oltre al solito modo di comunicarlo".

Nella Stazione Centrale di Milano, la campagna offre un percorso esperienziale unico, che invita i viaggiatori a scegliere tra tre avventure proposte, utilizzando il formato per esprimere il tono di voce del brand e il suo posizionamento sul mercato. Questo approccio mira a coinvolgere i passanti, incoraggiandoli a esplorare le diverse sfumature di gusto delle miscele Cellini.

Inoltre, il mondo vibrante delle illustrazioni e dell'energia di Cellini prenderà vita anche attraverso video interattivi sui canali digitali e nella stazione centrale di Milano, aumentando la memorabilità dei pack della rinnovata linea Aluminium. Gianluca Fausti, CMO di Cellini Caffè, ha spiegato: "Cellini Caffè sta crescendo bene all’interno della GDO: ecco perché per noi in questa fase è fondamentale consolidare l’imprinting della Marca nei potenziali prospect, affinché ci riconoscano e ci scelgano poi a scaffale".

La campagna media è pianificata da JAKALA, agenzia media di Cellini Caffè, e si distribuisce anche nelle stazioni di Genova Porta Principe, Genova Brignole, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Verona Porta Nuova, Bologna Centrale e Venezia Santa Luca, in rotazione su tutti gli impianti Maxiled. Con adattamenti e declinazioni, il messaggio è presente anche sulle piattaforme Meta (Instagram e Facebook), con attivazioni speciali che coinvolgono talent e influencer.

In questo contesto, Cellini Caffè accoglie anche la nuova linea Vivagreen, composta da capsule plant-based e home compostable. Questa linea è stata creata per rispondere alle richieste di consumatori sempre più attenti alla sostenibilità. Vivagreen presenta tre nuove miscele a base di Specialty Coffee, evidenziando la qualità Cellini: Puro, Zen e Selvaggio, tutte proposte in capsule compostabili per una rivoluzione sostenibile, una tazzina alla volta.