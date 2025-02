JAKALA: conclusa la prima edizione del 'Digital Drink', focus su mobilità e energia

JAKALA porta a Roma il 'Digital Drink': innovazione e dati al servizio della mobilità e dell'energia

Ieri, presso la sede romana di JAKALA in Via Barberini 86, si è svolta la prima edizione del Digital Drink, un evento che ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere della Digital Customer Experience applicata alla mobilità e all'energia. L'iniziativa rappresenta una naturale evoluzione del format di successo Digital Coffee, consolidando JAKALA come hub strategico per l'innovazione digitale. L'evento ha posto al centro del dibattito il ruolo delle nuove tecnologie e dell'Intelligenza Artificiale nella trasformazione dei modelli di business, della comunicazione e dell'interazione tra brand e clienti.

Dopo l'introduzione a cura di Maurizio Valentini e Beniamino De Simone, entrambi Senior Partner di JAKALA, il confronto è proseguito attraverso tre tavoli tematici moderati da Andrea Cabrini, Direttore di Class NBC, dedicati alle opportunità offerte dalla digitalizzazione nei settori della mobilità e dell'energia.

Il primo tavolo di lavoro ha affrontato il tema della mobilità intelligente e interconnessa, con un focus sulle infrastrutture digitali e sulle tecnologie predittive per migliorare l'esperienza utente e rendere il settore più sostenibile. Il secondo ha analizzato l'innovazione digitale e la customer experience nell'automotive, evidenziando come AI, big data e media digitali stiano ridefinendo il rapporto tra brand e consumatori. Infine, il terzo tavolo ha esplorato il ruolo della digitalizzazione nei servizi di mobilità urbana e sostenibile, mettendo in luce le soluzioni per una gestione più efficiente del traffico e per il miglioramento della vivibilità nelle città.

A margine dell'evento, Carlo Bianco, Senior Partner di JAKALA, ha dichiarato: "Il settore della mobilità sta affrontando una trasformazione senza precedenti, guidata dall'innovazione digitale e dall'Intelligenza Artificiale. JAKALA si pone come partner strategico per le aziende, aiutandole a ottimizzare l'esperienza del cliente e a creare nuovi modelli di business sostenibili". Maurizio Valentini ha aggiunto: "Il Digital Drink è un'importante occasione di confronto. Solo con un uso intelligente dei dati e un approccio customer-centric possiamo costruire una mobilità più efficiente e personalizzata". Beniamino De Simone ha infine sottolineato: "JAKALA continua a essere un punto di riferimento per l'innovazione, combinando la potenza dei dati con un'esperienza cliente senza precedenti".

Con questa prima edizione romana, il Digital Drink conferma il suo valore come format di successo e ribadisce l'impegno di JAKALA nell'ampliare il dibattito sulla digital transformation. La crescente espansione del format oltre Milano dimostra la volontà dell'azienda di consolidare il proprio ruolo di partner strategico per il futuro della mobilità e dell'energia, contribuendo attivamente all'evoluzione del settore attraverso dati, AI e innovazione.

L'intervista di affaritaliani a Maurizio Valentini, Senior Partner di JAKALA

"Oggi parleremo di Digital Customer Experience e delle nuove sfide che stanno trasformando il settore automotive ed energy, così come i settori a loro collegati. Il focus sarà sulle sfide emergenti e su come la digital experience, supportata dall’intelligenza artificiale, stia ridefinendo i modelli di business aziendali. L'innovazione nei media e le esperienze digitali sempre più avanzate stanno ridefinendo la relazione tra brand e cliente. Inoltre, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale, diventando un asset trasversale in un approccio customer-oriented. Stiamo assistendo a una transizione in cui il concetto di possesso del mezzo sta lasciando spazio a nuove modalità di utilizzo, segnando un cambiamento profondo nel settore", dichiarato Maurizio Valentini, Senior Partner di JAKALA, ai microfoni di affaritaliani.

Valentini ha continuato: "Questa trasformazione rappresenta una grande sfida, ma anche un’enorme opportunità. Sappiamo che il settore automotive sta attraversando una crisi, ma al tempo stesso è in continua evoluzione e trasformazione. In questo contesto, aziende come JAKALA hanno l’opportunità di cogliere la sfida e dare un contributo concreto. Abbiamo tutte le competenze necessarie: intelligenza artificiale, digital, media, tech e activation, che ci permettono di costruire una relazione efficace con il consumatore finale. Questo approccio ci aiuta ad affrontare e superare le sfide del settore con successo".

L'intervista di affaritaliani a Carlo Bianco, Senior Partner di JAKALA

Carlo Bianco, Senior Partner di JAKALA, ai microfoni di affaritaliani ha commentato: "La mobilità ha subito una trasformazione profonda negli ultimi anni, coinvolgendo sia i prodotti che l’esperienza di acquisto e utilizzo. Questo cambiamento è spinto dalla sostenibilità, con l’elettrificazione, e dalla crescente digitalizzazione, che ha modificato le aspettative dei clienti. Oggi, chi acquista un’auto o utilizza un servizio di mobilità si aspetta un’esperienza integrata tra canali digitali e fisici, simile a quella offerta dalle piattaforme e-commerce".

"JAKALA si pone come partner strategico in questa evoluzione, grazie alla sua competenza nell’analisi dei dati, nell’intelligenza artificiale e nella gestione dei canali digitali e retail. Il nostro approccio, basato sul concetto di data & activation, permette di interpretare e anticipare i bisogni dei consumatori, supportando le aziende nella trasformazione della customer experience e dei modelli di business. Questo percorso non riguarda solo la mobilità, ma rappresenta una sfida e un’opportunità per molti altri settori, guidati dall’innovazione digitale e dall’evoluzione delle esigenze dei clienti", ha concluso Bianco.

L'intervista di affaritaliani a Mario Alovisi, Chief Marketing & Product Officer di Trenitalia

"Trenitalia è un punto di riferimento nella mobilità sostenibile, con una copertura capillare su tutto il territorio italiano. Collaboriamo con partner strategici come JAKALA, che ci supporta sia nella definizione degli obiettivi sia nella realizzazione di un sistema di mobilità integrata. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti, attuali e futuri, la soluzione di viaggio più adatta alle loro esigenze, che si tratti di Alta Velocità, Intercity o servizi regionali. Per farlo, proponiamo prodotti e servizi diversificati, sempre in linea con l’identità del brand Trenitalia", ha commentato Mario Alovisi, Chief Marketing & Product Officer di Trenitalia, ai microfoni di affaritaliani.

Alovisi ha concluso: "Da tempo abbiamo avviato un percorso basato sull’uso di modelli descrittivi e predittivi, con l’obiettivo di offrire soluzioni personalizzate ai nostri clienti. Grazie a questi strumenti, possiamo già osservare risultati concreti e siamo certi che, con il continuo sviluppo dell’IA, saremo sempre più in grado di rispondere alle esigenze dei viaggiatori in modo mirato ed efficace".

L'intervista di affaritaliani a Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing e DE&I di Autostrade Group

"Per Autostrade per l'Italia, il rapporto con i clienti, ossia gli utenti che percorrono le nostre autostrade, è di fondamentale importanza. L'oggetto della discussione odierna riguarda proprio come possiamo informare e supportare chi viaggia ogni giorno sulla nostra rete. Parliamo di milioni di persone, a cui dobbiamo fornire informazioni tempestive e utili, per permettere scelte di viaggio consapevoli. A questo proposito, ci affianchiamo nella gestione dei contenuti e della creatività, curando lo stile comunicativo dell'informazione digitale. Il nostro obiettivo è quello di garantire un'informazione semplice, precisa e tempestiva, attraverso i numerosi strumenti che mettiamo a disposizione", ha dichiarato Gregorio Moretti, Direttore Comunicazione e Marketing e DE&I di Autostrade Group, ai microfoni di affaritaliani.