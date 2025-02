JAKALA, siglata nuova partnership con Cedara nel segno della sostenibilità

JAKALA e Cedara insieme per guidare la trasformazione green dell’advertising

JAKALA, leader europeo nella data-transformation guidata dall’Intelligenza Artificiale, ha siglato una nuova partnership con Cedara (la Carbon Intelligence Platform). Obiettivo dell'accordo, accelerare l’adozione di pratiche sostenibili nelle campagne pubblicitarie omnicanale. L’impegno di JAKALA per la sostenibilità si concretizza nel suo status di Società Benefit dal 2021 e nella piena adesione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

Grazie alla collaborazione con Cedara, JAKALA integra strumenti avanzati per la misurazione, gestione e riduzione dell’impatto ambientale della pubblicità, supportando i propri clienti e partner nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Attraverso la piattaforma di Cedara, JAKALA può monitorare le proprie emissioni di CO2 lungo l’intera catena del valore, inclusi gli investimenti media, le attività di supply chain e altre operazioni interne.

Questo approccio consente di identificare aree di miglioramento e attuare strategie per la riduzione della carbon footprint, garantendo la conformità con standard globali come il Greenhouse Gas (GHG) Protocol e l’Ad Net Zero’s Global Media Sustainability Framework. Per i clienti di JAKALA, la partnership rappresenta un’opportunità concreta per ottimizzare il proprio impatto ambientale in ambito marketing. Attraverso le analisi basate sui dati di Cedara e le sue raccomandazioni operative, i brand possono allineare le proprie strategie pubblicitarie agli obiettivi di sostenibilità, mantenendo al contempo efficienza e performance.

“In JAKALA crediamo che l’innovazione e la sostenibilità debbano procedere di pari passo. Grazie alla collaborazione con Cedara, possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni all’avanguardia per integrare la sostenibilità nelle loro strategie di marketing”, ha dichiarato Adriano Coccia, Strategic Offering & Innovation Senior Director di JAKALA. “La visione globale e l’approccio innovativo di JAKALA ne fanno il partner ideale per trasformare la sostenibilità in un elemento centrale della pubblicità,” ha affermato Andrea Caporlingua, VP of Sales, Southern Europe di Cedara. “Insieme forniremo strumenti e insight fondamentali per favorire una transizione concreta verso un futuro a zero emissioni”.

Questa collaborazione avviata in 5 Paesi – oltre all’Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e USA – segna un passo decisivo per JAKALA verso un ecosistema pubblicitario più responsabile, consolidando il suo ruolo di leader nella trasformazione sostenibile del settore.